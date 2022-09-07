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رياضة

غلطة سراي يبدأ مفاوضاته الرسمية لضم ماورو إيكاردي
تاريخ النشر: 07 سبتمبر 2022 21:54 GMT
تاريخ التحديث: 07 سبتمبر 2022 22:10 GMT

غلطة سراي يبدأ مفاوضاته الرسمية لضم ماورو إيكاردي

أعلن نادي غلطة سراي التركي لكرة القدم بدء المفاوضات مع نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، ولاعبه الأرجنتيني ماورو إيكاردي، من أجل ضمه على سبيل الإعارة. وكان مدرب

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المصدر: فريق التحرير- إرم نيوز

أعلن نادي غلطة سراي التركي لكرة القدم بدء المفاوضات مع نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، ولاعبه الأرجنتيني ماورو إيكاردي، من أجل ضمه على سبيل الإعارة.

وكان مدرب باريس سان جيرمان كريستوف غالتييه أعلن، اليوم الخميس، أن المهاجم الأرجنتيني ماورو إيكاردي لا يدخل في حساباته، وأكد أن النادي ”يعمل كثيرًا“ لاستقدام مهاجم جديد خلال سوق الانتقالات الصيفية.

وقال بيان صادر عن غلطة سراي، الأربعاء: ”بدأت المفاوضات الرسمية مع اللاعب ماورو إيكاردي، وناديه باريس سان جيرمان، بشأن انتقاله على سبيل الإعارة“.

وقال المدرب الفرنسي كريستوف غالتييه، اليوم الخميس: ”يعمل النادي على إيجاد أفضل حل ممكن، حظي (إيكاردي) بدقائق قليلة، في المواسم الماضية، وأعتقد أنه يجب أن يعيد إطلاق مسيرته“.

ويحظى الدولي الأرجنتيني المحاط بالجدل بسبب علاقته مع صديقته واندا نارا، بعقد يمتد مع سان جيرمان حتى 2024.

تجدر الإشارة إلى أن إيكاردي الذي لعب سابقًا مع ناديي سامبدوريا، وإنتر ميلان، في إيطاليا، ساهم  بفوز فريقه باريس سان جيرمان بلقب دوري الدرجة الأولى الفرنسي عامي 2020 و2022.

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