تقارير: كيروش لم يوقع عقدًا مع منتخب إيران رغم إعلان الاتحاد التعاقد الرسمي

كشفت تقارير إعلامية أن مدرب مصر وريال مدريد السابق كارلوس كيروش لم يوقع بعد عقدًا لقيادة إيران في نهائيات كأس العالم لكرة القدم في قطر 2022 رغم إعلان الاتحاد الإيراني التعاقد مع البرتغالي، اليوم الأربعاء.

وقالت مصادر لوكالة ”رويترز“ إن عملية تعيين كيروش (69 عامًا) مرهونة بحل وضع الكرواتي دراجان سكوتشيتش الذي قاد إيران للتأهل للنهائيات، وفاز في 15 من أصل 18 مباراة خلال فترة تدريبه.

وكان مسؤولو الاتحاد الإيراني قد أعلنوا، في وقت سابق اليوم، التعاقد مع كيروش، الذي قاد إيران في نهائيات كأس العالم 2014 و2018، قبل نهائيات قطر التي تنطلق، في نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل.

وقال متحدث باسم المنتخب الإيراني على تويتر: ”نتوجه بالشكر للمدرب دراجان سكوتشيتش على جهوده للتأهل لكأس العالم، وبناءً على قرار المجلس التنفيذي لاتحاد الكرة، سيقود كارلوس كيروش المنتخب الإيراني في كأس العالم في قطر“.

وأكد مصدر في الاتحاد الإيراني لـ“رويترز“ تعيين كيروش.

وأوقعت القرعة إيران في المجموعة الثانية مع إنجلترا، والولايات المتحدة، وويلز، في كأس العالم.

وعمل كيروش على نطاق واسع في جميع أنحاء العالم، وقضى فترتين مساعدًا لأليكس فيرجسون في مانشستر يونايتد.

وكان كيروش مسؤولًا عندما تأهل الإيرانيون لكأس العالم 2014 في البرازيل، وظل في منصبه ليقود البلاد في نهائيات روسيا بعد 4 سنوات أخرى.

وتحت قيادة كيروش قدمت إيران أفضل أداء لها في كأس العالم في روسيا 2018، حيث هزمت المغرب، وتعادلت مع البرتغال، لتحصد 4 نقاط لكنها أخفقت بصعوبة في التأهل للأدوار الإقصائية.

واستمر كيروش في منصبه، حتى نهائيات كأس آسيا 2019، حين خرجت إيران من البطولة من الدور قبل النهائي أمام اليابان.

واستقال بعدها مباشرة وذهب للعمل مع منتخبي كولومبيا ومصر، وانفصل عن المنتخب المصري بعد الإخفاق في التأهل لكأس العالم.

وسيظهر ”كيروش“ للمرة الرابعة كمدرب في كأس العالم، حيث قاد أيضًا بلاده البرتغال في نسخة 2010 في جنوب أفريقيا.

كما قاد جنوب أفريقيا للتأهل لنهائيات 2002 لكنه استقال قبل البطولة.