رسميا.. تعيين كارلوس كيروش مدربا لمنتخب إيران

أعلن الاتحاد الإيراني لكرة القدم رسميا تعيين كارلوس كيروش مديرا فنيا للمنتخب الأول لكرة القدم، خلفا للمدرب المقال دراغان سكوشتيتش.

وغرد المتحدث الرسمي لمنتخب إيران الأول، محمد جماعت، عبر حسابه الرسمي على ”تويتر“، وكتب: ”بفضل المدرب السابق، دراجان سكوتشيتش، وصلنا إلى كأس العالم 2022“.

وأضاف: ”ولكن بناءً على قرار المجلس التنفيذي لاتحاد كرة القدم الإيراني، سيكون كارلوس كيروش هو المدرب للمنتخب الأول في مونديال قطر“.

وتستعد إيران للمشاركة في كأس العالم 2022، بعد أن ظهرت في مونديالي 2014 و2018 تحت قيادة كيروش نفسه.

وقاد سكوشتيتش منتخب إيران إلى نهائيات كأس العالم 2022 بعد أن تولى المهمة في فبراير 2020.

وخاض سكوشتيتش 18 مباراة مع إيران، فاز في 15 منها، وتعادل في واحدة، وخسر مرتين فقط.

فدراسیون جهت تلاشهای بی وقفه و صعود به جام جهانی،قدردان دراگان #اسکوچیچ خواهد بوداما با تصمیم هیات رییسه،کارلوس کی روش به عنوان سرمربی جدید انتخاب شده.امیدواریم بازیهای تیم ملی مانند دو جام جهانی قبل با سرمربیگری کی روش، موجب رضایت و خشنودی مردم شده ونمایش قابل افتخاری را ببینیم. pic.twitter.com/JioLUIVAU2 — محمد جماعت (@JamaatMohamad) September 7, 2022

لكن الخلافات بين المدرب واللاعبين، إضافة إلى انتخاب رئيس اتحاد جديد لإيران، عجّلا بعودة كيروش صاحب الشعبية الكبيرة.

وكان كيروش (69 عامًا) قاد إيران بين 2011 و2019 في فترته الذهبية مع المنتخبات، قبل أن يدرّب كولومبيا ومصر في السنوات التالية.

وتخوض إيران مباراة ودية أمام أوروغواي في النمسا يوم 23 سبتمبر الجاري، ثم تواجه السنغال يوم 27 سبتمبر في ودية أخرى ولكن على أرض سلوفاكيا.

وسيعود كيروش إلى طهران بعد إنهاء عقده في أبريل الماضي، مع الاتحاد المصري لكرة القدم، عقب 8 أشهر فقط من توليه مسؤولية الفراعنة، وفشل مصر في التأهل لكأس العالم 2022.

وتولى المدرب البرتغالي تدريب منتخبات مثل كولومبيا وإيران والبرتغال، إضافة إلى ريال مدريد.

وتتواجد إيران في المجموعة الثانية بكأس العالم 2022 رفقة إنجلترا وويلز والولايات المتحدة الأمريكية.