صحف رياضية: "برشلونة يخضع للاختبار".. "هازارد انضم للحفلة".. و"هالاند يعطي إكرامية للوبيتيجي"

شكلت لقاءات الجولة الأولى من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا، وفوز ريال مدريد على سيلتيك ومانشستر سيتي على إشبيلية وباريس سان جيرمان على يوفنتوس، وأبرز لقاءات الأربعاء، برشلونة ضد فيكتوريا بلزن، وأتلتيكو مدريد أمام بورتو، ونابولي ضد ليفربول، وإنتر ميلان أمام بايرن ميونخ، العناوين الأبرز للصحف الرياضية العالمية الصادرة، صباح اليوم الأربعاء.

كما اهتمت الصحف ببطولة أوروبا لكرة السلة وتأهل منتخب إسبانيا لدور الـ16، وطواف إسبانيا للدراجات الهوائية، ومطالبة جماهير إشبيلية باستقالة الرئيس.

ونستعرض معكم أبرز عناوين الصحف الرياضية العالمية:

الصحف الإسبانية

ماركا

ركزت الصحيفة على فوز ريال مدريد 3-0 على سيلتيك في بداية مشوار الدفاع عن لقبه بدوري أبطال أوروبا، وكتبت ”البطل يواصل التقدم“.

كما تحدثت الصحيفة عن هزيمة إشبيلية أمام مانشستر سيتي 4-0، وكتبت ”صرخات بيب كاسترو.. استقل“.

الصحيفة اهتمت بلقاءات الأربعاء في دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا، وكتبت عن لقاء برشلونة وفكتوريا بلزن ”برشلونة يخضع للاختبار“.

كما اهتمت الصحيفة ببطولة أوروبا لكرة السلة، وكتبت ”إسبانيا تلعب على المركز الأول أمام تركيا“.

سبورت

ركزت الصحيفة على لقاء برشلونة وفيكتوريا بلزن في الجولة الأولى من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا، وكتبت ”لنحلم“.

الصحيفة اهتمت بفوز ريال مدريد على سيلتيك 3-0، ومانشستر سيتي على إشبيلية 4-0، وباريس سان جيرمان على يوفنتوس 2-1، وكتبت ”ريال مدريد يفوز ويفقد كريم بنزيما“، و“هالاند يقضي على لوبيتيجي“، و“ثنائية كيليان مبابي تعطي الفوز لباريس سان جيرمان“.

كما اهتمت ببطولة أوروبا لكرة السلة، وكتبت ”إسبانيا تتأهل لدور الـ16 وتبحث عن الصدارة“.

موندو ديبورتيفو

ركزت الصحيفة على لقاء برشلونة وفيكتوريا بلزن في الجولة الأولى من دوري المجموعات لدوري أبطال أوروبا، وكتبت ”بداية حلم“.

الصحيفة اهتمت بفوز ريال مدريد على سيلتيك 3-0، وباريس سان جيرمان على يوفنتوس 2-1، ومانشستر سيتي على إشبيلية 4-0، وكتبت ”ريال مدريد يسحق لكنه يفقد كريم بنزيما“، و“مبابي يهزم يوفنتوس“، و“هالاند يعطي إكرامية للوبيتيجي“.

كما اهتمت بتأهل منتخب إسبانيا لدور الـ16 من بطولة أوروبا لكرة السلة.

آس

ركزت الصحيفة على فوز ريال مدريد على سيلتيك 3-0 في دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا، وكتبت ”هازارد انضم للحفلة“.

كما تحدثت عن فوز مانشستر سيتي على إشبيلية 4-0، وكتبت ”إيرلينغ هالاند يضغط على إشبيلية“.

الصحيفة اهتمت بلقاءات الأربعاء في دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا، برشلونة ضد فيكتوريا بلزن، وأتلتيكو مدريد أمام بورتو، وكتبت ”برشلونة يعود لدوري الأبطال“، و“أتلتيكو مدريد يبدأ برفقة شكوك بشأن أوبلاك“، و“سيميوني: دوري الأبطال فرصة“.

كما اهتمت الصحيفة بنتائج المرحلة الـ15 من طواف إسبانيا للدراجات الهوائية، وتأهل منتخب إسبانيا لدور الـ16 في بطولة أوروبا لكرة السلة.

الصحف الفرنسية

ليكيب

ركزت الصحيفة على فوز باريس سان جيرمان على يوفنتوس 2-1 في دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا، وكتبت ”الصاروخ انطلق“.

كما اهتمت بلقاء أولمبيك مارسيليا وتوتنهام في دوري أبطال أوروبا، وكتبت ”أطلق النار أولا“.

الصحف الإيطالية

لاغازيتا ديللو سبورت

ركزت الصحيفة على هزيمة يوفنتوس أمام باريس سان جيرمان 2-1 في دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا، وكتبت ”خطيئة السيدة“، و“يوفنتوس استيقظ متأخرا أمام باريس سان جيرمان“.

الصحيفة اهتمت بلقاءات الأربعاء، نابولي أمام ليفربول، وإنتر ميلان في مواجهة بايرن ميونخ، وكتبت ”نابولي يحاول“، و“إنتر ميلان يرد“.

كما اهتمت بتعادل ميلان مام سالزبورغ النمساوي 1-1، وكتبت ”ميلان سيمفونية في المنتصف“.