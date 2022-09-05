تصرف رائع من ساديو ماني مع جماهير بايرن ميونخ قبل التدريبات

ألقت صحيفة ”بيلد“ الألمانية الضوء على تصرف وصفته بالرائع للنجم السنغالي ساديو ماني مع جماهير فريقه بايرن ميونخ قبل التدريبات، حيث يستعد لملاقاة إنتر ميلان في مستهل مشواره بدوري أبطال أوروبا.

وأشارت الصحيفة الألمانية الواسعة الانتشار، إلى أنه في بداية تدريبات بايرن ميونخ، يوم الأحد، سار جميع النجوم لمدة 20 دقيقة إلى حوالي 1000 مشجع عند السياج، وكان ساديو ماني لا يزال يتحدث إلى المدرب يوليان ناغيلزمان والمدربين المساعدين.

وأشار التقرير إلى أنه عقب ذلك توجه ماني للجماهير، ووقع لكل مشجع منهم، وأخذ الهاتف المحمول في يده لالتقاط صور السيلفي، وفي بعض الأحيان كان يمزح قليلاً مع زوار التدريب.

وأوضحت ”بيلد“ أن ماني ظل يوقع للجماهير ويلتقط الصور معهم على مدار 105 دقائق إرضاءً للجميع، وقد وقع ما يقارب 1000 توقيع.

🤩 Sadio Mané a passé 105 minutes avec les fans aujourd'hui ! Il a pris le temps pour chaque fan – signant des autographes pour tout le monde, prenant des selfies et plaisantant même avec certains ♥️ pic.twitter.com/b1me9O58jt — GALSENFOOT.SN (@Galsenfootsn) September 4, 2022

وأثبت النجم السنغالي المنتقل حديثاً إلى صفوف بايرن ميونخ قادماً من ليفربول، أنه صفقة رابحة بكل المقاييس للنادي الألماني، فخلال أول أربع مباريات في بطولة الدوري الألماني، سجل ماني 3 أهداف، بواقع هدف في مباراة آينتراخت فرانكفورت بالجولة الأولى، وهدفين أمام بوخوم في لقاء الجولة الثالثة.

ويتفوق على ماني في قائمة هدافي الدوري الألماني هذا الموسم، الثنائي كريستوفر نكونكو لاعب لايبزيغ، وشيرالدو بيكر لاعب يونيون برلين، بفارق هدف واحد فقط، حيث سجل كل منهما 4 أهداف.

وفي مختلف المسابقات سجل ماني رفقة بايرن ميونخ هذا الموسم 5 أهداف خلال 6 مباريات، وهو معدل هجومي مميز يثبت تأثيره القوي، لا سيما بعدما سجل هدفاً ساهم من خلاله في حسم البافاري للقب كأس السوبر الألماني بالفوز على لايبزيغ بخمسة أهداف مقابل ثلاثة.

وتفوق ساديو ماني على نفسه خلال بدايته في الدوري الألماني هذا الموسم، فخلال أول 4 مباريات في الدوري الإنجليزي الموسم الماضي رفقة ليفربول، سجل ماني هدفين فقط في شباك بيرنلي وليدز يونايتد، ولكن مع فريقه الجديد استطاع الدولي السنغالي تسجيل ثلاثة أهداف، ليحقق بداية قوية رفقة الفريق الألماني.

ويستعد بايرن ميونخ لخوض أولى مبارياته في دوري أبطال أوروبا للموسم الجاري، حيث يلاقي إنتر ميلان.

وسيحل بايرن ميونخ ضيفًا على إنتر ميلان بملعب ”جوزيبي مياتزا“ يوم الأربعاء المقبل بالجولة الأولى لدور المجموعات.