صحف رياضية: ليفاندوفسكي "مستر غول".. "تشواميني مُقنع".. و"ميلان عالمي"

شكل فوز مانشستر يونايتد على آرسنال في الدوري الإنجليزي الممتاز، وتألق البولندي روبرت ليفاندوفسكي والحارس الألماني تير شتيغن في برشلونة، وحلم لوكا مودريتش في الفوز بلقب سادس بدوري أبطال أوروبا، العناوين الأبرز للصحف الرياضية العالمية الصادرة صباح اليوم الاثنين.

كما اهتمت الصحف بغضب أتلتيكو مدريد من التحكيم، وإقناع الفرنسي تشواميني في ريال مدريد، وفوز فيرستابين بجائزة هولندا للفورمولا وان واقترابه من اللقب والصراع حول لقب طواف إسبانيا للدراجات الهوائية، وبطولة أوروبا لكرة السلة وبطولة أمريكا المفتوحة للتنس.

ونستعرض معكم أبرز عناوين الصحف الرياضية العالمية:

الصحف الإسبانية

ماركا

ركزت الصحيفة على الكرواتي لوكا مودريتش، نجم ريال مدريد، ودوري أبطال أوروبا وكتبت: ”لوكا مودريتش 100 لقاء رفقة ريال مدريد وفي غلاسكو يبدأ حلم اللقب السادس ومعادلة باكو خينتو“.

الصحيفة تحدثت عن ليفاندوفسكي، مهاجم برشلونة الجديد، وكتبت: ”ليفاندوفسكي يصبح نموذجا يحتذى به من قبل الجميع“.

الصحيفة اهتمت بمشاكل أتلتيكو مدريد مع الحكام، وكتبت: ”أتلتيكو مدريد: الحكام وتقنية حكم الفيديو تزرع الارتباك“.

كما اهتمت بفوز فالنسيا 5-1 على خيتافي في الدوري الإسباني، وكتبت: ”فالنسيا غاتوزو يسحق خيتافي“.

سبورت

ركزت الصحيفة على تألق البولندي روبرت ليفاندوفسكي والحارس تير شتيغن والمدافع كوندي مع برشلونة، وكتبت: ”ليفاندوفسكي مستر غول“، ”ليفاندوفسكي هو المهاجم الذي احتاجه برشلونة“، و“تير شتيغن التوقيع الثامن“، و“كوندي عملاق في كل المجالات“.

كما اهتمت الصحيفة بجائزة هولندا للفورمولا وان، وكتبت: ”فيرستابين يقترب من اللقب“.

الصحيفة اهتمت بطواف إسبانيا للدراجات الهوائية، وكتبت: ”روجليتش يكسب وقتا على المتصدر“.

موندو ديبورتيفو

ركزت الصحيفة على البولندي روبرت ليفاندوفسكي هداف برشلونة الجديد، وحارس المرمى الألماني تير شتيغن، وكتبت: ”قاتل“، و“حاسم تير شتيغن هدف واحد في 4 لقاءات“.

كما اهتمت الصحيفة بطواف إسبانيا للدراجات الهوائية وهزيمة منتخب إسبانيا في أمم أوروبا لكرة السلة أمام بلجيكا، وتأهل رافائيل نادال للدور الرابع من بطولة أمريكا المفتوحة للتنس.

الصحيفة اهتمت بفوز مانشستر يونايتد على آرسنال 3-1، وكتبت: ”مانشستر يونايتد يسقط آرسنال من السحاب“.

آس

ركزت الصحيفة على طواف إسبانيا للدراجات الهوائية، وكتبت: ”طواف إسبانيا تحول للون الأحمر“.

كما تحدثت الصحيفة عن الفرنسي تشواميني لاعب وسط ريال مدريد الجديد، وكتبت: ”تشواميني يقنع“.

الصحيفة اهتمت باحتجاج أتلتيكو مدريد على التحكيم بعد لقاء ريال سوسيداد، وكتبت: ”غضب“.

كما اهتمت ببطولة أمريكا المفتوحة للتنس ومواجهة رافائيل نادال المقبلة، وجائزة هولندا للفورمولا وان، وبطولة أوروبا لكرة السلة مع خسارة منتخب إسبانيا أمام بلجيكا.

الصحف الفرنسية

ليكيب

ركزت الصحيفة على بطولة أمريكا المفتوحة للتنس واستمرار تألق الفرنسية كارولين غارسيا، وكتبت: ”غارسيا الحلم المرصع بالنجوم“.

كما تحدثت عن جائزة هولندا للفورمولا وان، وكتبت: ”فيرستابين ينطلق نحو اللقب“.

الصحيفة اهتمت بطواف إسبانيا للدراجات الهوائية، وكتبت: ”إفينبول يصمد بشكل جيد وروجيليتش يتسلق“.

كما اهتمت بفوز موناكو على نيس 1-0 في الدوري الفرنسي.

الصحف الإيطالية

لاغازيتا ديللو سبورت

ركزت الصحيفة على تألق ميلان في بداية الدوري الإيطالي، وكتبت: ”ميلان عالمي“.

كما اهتمت بتراجع يوفنتوس وإنتر ميلان في الدوري الإيطالي.

الصحيفة اهتمت بتصريحات جوزيه مورينيو بعد خسارة روما أمام أودينيزي 4-0 وكتبت: ”مورينيو: أفضل الهزيمة مرة واحدة 4-0 من أن تخسر 4 مرات بـ1-0“.