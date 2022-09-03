ترتيب الدوري الفرنسي.. ثنائية مبابي تساعد باريس سان جيرمان في البقاء بالصدارة

سجل كيليان مبابي هدفين ليستعد باريس سان جيرمان لبداية مشواره بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم بالفوز 3-صفر على عشرة من لاعبي نانت في دوري الدرجة الأولى الفرنسي، اليوم السبت.

وهز مبابي مهاجم فرنسا الشباك في كل شوط ليرفع رصيده إلى سبعة أهداف هذا الموسم قبل استبداله بنيمار، إذ أراد المدرب كريستوف جالتييه الفصل بين الاثنين استعدادا لاستضافة يوفنتوس يوم الثلاثاء.

ويملك سان جيرمان 16 نقطة من ست مباريات ويتقدم على أولمبيك مرسيليا صاحب المركز الثاني، الذي هزم أجاكسيو 2-صفر، بفارق الأهداف.

وارتقى أولمبيك ليون، الذي تتبقى له مباراة، إلى المركز الثالث برصيد 13 نقطة بعد أن سجل توكو إيكامبي ثنائية وساهم ألكسندر لاكازيت بهدف في الفوز الساحق 5-صفر على أنجيه.

ويحل لانس صاحب المركز الرابع، برصيد 13 نقطة أيضا، ضيفا على ستاد رين غدا الأحد.