"فيفا" يسمح بيع المشروبات الكحولية في مباريات كأس العالم في قطر

قال مصدر مطلع في الاتحاد الدولي لكرة القدم ”فيفا“، إن قطر ستسمح للمشجعين أصحاب التذاكر بشراء الكحول في مباريات كأس العالم التي تبدأ قبل ثلاث ساعات من انطلاق المباراة ولمدة ساعة بعد صافرة النهاية، ولكن ليس أثناء المباراة.

وقال المصدر إن ”بودوييزر“، شركة المشروبات الكحولية، الراعي الرئيسي لكأس العالم والذي يتمتع بحقوق حصرية لبيع الجعة في البطولة، ستقدم الجعة داخل مكان التذاكر المحيط بكل ملعب، ولكن ليس في مدرجات الاستاد أو الردهات.

وقالت صحيفة ”ريكورد“ البرتغالية، إن كأس العالم هذا العام هو الأول من نوعه الذي يقام في دولة إسلامية ذات ضوابط صارمة على الكحول، مما يمثل تحديات فريدة لمنظمي حدث ترعاه إحدى العلامات التجارية الكبرى للبيرة وغالبا ما يرتبط بعشاق شرب البيرة.

وقال المصدر: ”الجعة ستكون متاحة عندما تفتح البوابات، أي قبل انطلاق المباراة بثلاث ساعات، كل من يريد تناول بيرة سيكون قادرا على ذلك. وبعد ذلك عندما يغادر الملعب أيضا لمدة ساعة بعد صافرة النهاية“.

بالإضافة إلى ذلك، سيسمح لـبودوييزر بتقديم الجعة في جزء من منطقة المشجعين الرئيسية في وسط الدوحة من الساعة 6:30 مساء حتى 1:00 صباحا كل يوم من البطولة التي تستمر 29 يوما، والتي تنطلق في 20 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.

وفي بطولات كأس العالم السابقة، تم تقديم الجعة في مناطق المشجعين طوال اليوم.

وقال المصدر إن القرار بشأن مكان وزمان بيع الجعة للجماهير قد انتهى الآن، لكن السعر الذي سيدفعه المشجعون مقابل الجعة لا يزال قيد المناقشة.

وقال متحدث باسم شركة تصنيع بدوييزر AB InBev في بيان عبر البريد الإلكتروني: ”نحن نعمل عن كثب مع الفيفا، التي تدير العلاقة مع السلطات القطرية، لضمان تنفيذ عمليات التنشيط الخاصة بنا للبطولة باحترام ووفقا للقواعد واللوائح المحلية“.

لم يستجب منظمو كأس العالم في قطر (اللجنة العليا للمشاريع والإرث)، لطلبات التعليق على ضوابط كأس العالم على الكحول.

هناك أربع مباريات مقررة في معظم أيام مرحلة المجموعات بالبطولة، على أن تبدأ المباراة الأولى في الساعة 1 بعد الظهر.

وضع صلاة الجمعة

لم يتضح على الفور كيف ستتعامل قطر مع مبيعات الجعة قبل الساعة الواحدة بعد الظهر، فعلى سبيل المثال مباراة ويلز وإيران يوم الجمعة 25 نوفمبر/تشرين الثاني، حيث يتجمع معظم المسلمين في قطر في المساجد لأداء صلاة الجماعة الأسبوعية.

وتطلب قطر حاليا من معظم المتاجر والمطاعم في الدولة الإغلاق خلال صلاة الجمعة.

ودارت التساؤلات حول الدور الذي يمكن أن يلعبه الكحول في نهائيات كأس العالم هذا العام منذ فوز قطر بحقوق الاستضافة في عام 2010، إذ أن قطر تعتبر احتساء الكحول في الأماكن العامة غير قانوني.

لا يمكن للزوار إحضار الكحول إلى قطر، حتى من السوق الحرة في المطار، ولا يمكنهم شراء الكحول من متجر الخمور الوحيد في البلاد، في ضواحي الدوحة، يمكن فقط للمقيمين الأجانب الحاصلين على تصاريح التسوق هناك للاستهلاك المنزلي.

يمكن للزوار الشرب في بضع عشرات من الفنادق والنوادي المرخصة، حيث يمكن أن يكلف نصف لتر من الجعة 18 دولارا.

وقال المصدر إن بدوييزر ستبيع جعتها الخالية من الكحول، بدويايزر زيرو، في ساحات الاستاد والمدرجات أثناء المباريات وفي مواقع المشجعين الأخرى.