مبابي يتواصل مع بوغبا بعد اتهامه باستئجار ساحر لإصابته

تصدر بول بوغبا عناوين الصحف في الأيام الأخيرة بعدما اتهمه شقيقه الأكبر ماتياس علنًا باستئجار ساحر للإضرار بزميله في المنتخب الفرنسي كيليان مبابي من أجل إصابته في البطولة التي سبقت يورو 2020، لكن الجدل لم ينته عند هذا الحد، حيث اتصل مبابي بزميله في الفريق سعيا لتوضيح الموقف.

وأطلق ماتياس بوغبا على حسابه على موقع ”تويتر“ قنبلة لم يتوقعها أحد، حيث أكد أن نجم يوفنتوس كان يوظف ساحرًا في محاولة لإيذاء مهاجم باريس سان جيرمان.

وأوضح ماتياس ”كيليان، هل تفهم الآن؟ ليس لدي أي شيء سلبي ضدك، كلماتي من أجل مصلحتك، كل شيء عن ذلك صحيح، والساحر معروف! أشعر بالأسف لهذا الأخ المسلم والمنغمس في أعمال السحر، فليس من الجيد أبدًا وجود منافق وخائن بالقرب منك!“.

وبسرعة رد بول بوغبا على أخيه بنفس الوسيلة، ثم ترك كل شيء في يد العدالة قائلا: ”التصريحات الأخيرة التي أدلى بها ماتياس بوغبا على مواقع التواصل الاجتماعي ليست مفاجأة للأسف، إنها تضاف إلى التهديدات ومحاولات بالابتزاز من عصابة منظمة ضدي، وتم إبلاغ الجهات المختصة في إيطاليا وفرنسا قبل شهر ولن يكون هناك أي تعليق آخر على التحقيق الجاري“.

وفي مواجهة هذا الأمر، فتح مكتب المدعي العام في باريس تحقيقًا للسعي لتوضيح الحقائق المتعلقة باثنين من النجوم العظماء في البلاد.

وعلى الرغم من ذلك، كان كيليان مبابي سيفعل شيئًا أيضًا، لأنه وفقًا لوسائل الإعلام الفرنسية ”RMC Sports“ و ”M6“ اتصل ببوغبا للاستفهام منه عما حدث على الرغم من عدم الكشف عن تفاصيل المحادثة حتى الآن.

والحقيقة أن هذه القضية المشبوهة تأتي في أسوأ الأوقات بالنسبة للمنتخب الفرنسي، قبل أقل من ثلاثة أشهر من نهائيات كأس العالم في قطر.

ويمكن أن ينتهي الحدث المثير للجدل باستبعاد أحد اللاعبين من التشكيلة التي ستشارك في حملة الدفاع عن لقب المونديال في الدوحة، والتي إذا لم يتم حلها بالشكل المناسب وكما ذكر موقع ”bitbol.la“، فسينتهي بالتأكيد مع عدم وجود بول بوغبا في قطر 2022، لأن مبابي تورط في هذا الموقف المحزن بسبب المشاكل العائلية التي يعاني منها لاعب خط وسط يوفنتوس.