الألماني توماس هاسلر بطل كأس العالم 1990 يفقد الذاكرة لأسباب مجهولة

تلقى الوسط الكروي الألماني والعالمي صدمة كبيرة بإعلان توماس هاسلر نجم منتخب ألمانيا الفائز بكأس العالم 1990 في إيطاليا فقدان الذاكرة، مما أبعده عن قيادة فريق بروسين بسبب هذه المشكلة الصحية الكبيرة.

ولم يعد بإمكان بطل العالم السابق القيام بعمله كمدرب لفريق BFC بروسينفي برلين بسبب مشاكل صحية، وزاد القلق من معاناته الصحية. الآن، ولأول مرة، تحدث المدير الفني البالغ من العمر 56 عامًا بالتفصيل عن الحادث عندما فقد ذاكرته.

وفي الجولة الثانية بدوري برلين، اضطر هاسلر المدير الفني لبروسين إلى قطع محاضرته قبل المباراة حيث صمت ونسى تماما ما كان يقول.

وتم الكشف عن الخبر علنا يوم الثلاثاء، حيث بات بطل العالم لعام 1990 غير قادر على أداء وظيفته. في الوقت الحالي على الأقل.

وقال هاسلر لصحيفة ”بيلد“ الألمانية: ”أتذكر جيدا. فجأة ذهبت أفكاري. لم أكن أعرف ما أريد أن أقوله للفريق“، وكانت هذه المرة الثانية التي تحدث فيها هذه الواقعة وذلك بعد يوم 20 يوليو / تموز قبل مباراة ودية.

وقال بيير سيفرت مدير الرياضة في بروسين إن التشخيص لا يزال غير واضح. وأضاف أن الأطباء يحاولون معرفة ما كان يعاني منه. وقد عين النادي دانييل فولبرت مدربا للفريق حتى إشعار آخر.

وأضاف سيفرت: ”لقد تحدثت إلى توماس لفترة طويلة وبحثنا عن حل معًا. نحن لا نستبعده. سيكون توماس دائمًا معنا وأتمنى أن يعود إلينا قريبًا“.

وأفاد هاسلر نفسه في مقابلة مع ”بيلد“ بأنه تلقى العديد من المكالمات والتمنيات بالشفاء، وأن هذا يمنحه ”الكثير من القوة“. وقال للصحيفة إن جميع اللاعبين الذين كانوا بجانبه عندما فاز باللقب في إيطاليا عام 1990 اتصلوا به مثل رودي فولر وأندرياس بريمي وبيير ليتبارسكي.

وقال ليتبارسكي: ”إيكي هو أخي الصغير غير الشقيق، وبدا طبيعيًا تمامًا على الهاتف. لقد أخبرني أنه يعاني من طنين الأذن وبالتالي مشاكل في التوازن. لهذا السبب لا يمكنه القيام بعمله كمدرب في الوقت الحالي. لكن كان له تأثير إيجابي للغاية علي“.

وسيعرض هاسلر نفسه على أخصائي في الأنف والأذن والحنجرة بسبب الطنين. وأوضح: ”لا أعاني من مرض خطير، لكن للأسف الأسباب لا تزال غير واضحة. لقد تحدثت إلى الكثير من الناس، كما تم ذكر كلمة الإرهاق عندما كانت هناك أعراض مشابهة جدًا. أشعر بالفضول لمعرفة ما ستكشفه الفحوصات الأسبوع المقبل“.

وفي رده على سؤال بشأن ما إذا كان خائفًا. رد هاسلر قائلا: ”لا سأقاتل وسأحقق ذلك. كل شيء سيكون على ما يرام. أريد القيام بذلك والعودة إلى قيادة الفريق من الملعب في أقرب وقت ممكن. أحب كرة القدم حقا“.