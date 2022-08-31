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رياضة

صحف رياضية: برشلونة "ضد عقارب الساعة".. "دي يونغ سيبقى".. و"قيادة ديبالا"
تاريخ النشر: 31 أغسطس 2022 9:05 GMT
تاريخ التحديث: 31 أغسطس 2022 9:50 GMT

صحف رياضية: برشلونة "ضد عقارب الساعة".. "دي يونغ سيبقى".. و"قيادة ديبالا"

شكلت أخبار تعاقد مانشستر يونايتد مع البرازيلي أنتوني، وباريس سان جيرمان مع الإسباني فابيان رويز، والساعات الأخيرة الحاسمة في برشلونة، ونتائج لقاءات الدوري

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المصدر: نورالدين ميفراني - إرم نيوز

شكلت أخبار تعاقد مانشستر يونايتد مع البرازيلي أنتوني، وباريس سان جيرمان مع الإسباني فابيان رويز، والساعات الأخيرة الحاسمة في برشلونة، ونتائج لقاءات الدوري الإنجليزي الممتاز، الذي شهد خسارة تشيلسي أمام ساوثهامبتون، العناوين الأبرز للصحف الرياضية العالمية الصادرة صباح اليوم الأربعاء.

كما اهتمت الصحف بفوز روما وإنتر ميلان في الدوري الإيطالي، ولقاءات الدوري الفرنسي، ونتائج المرحلة العاشرة من طواف إسبانيا، وتألق المتسابق البلجيكي أفينبول وبطولة أمريكا المفتوحة للتنس.

ونستعرض معكم أبرز عناوين الصحف الرياضية العالمية:

الصحف الإسبانية

ماركا

ركزت الصحيفة على حوارها مع المتسابق البلجيكي رمكو أفينبول، متصدر طواف إسبانيا للدراجات الهوائية، وكتبت: ”رمكو أفينبول: طواف إسبانيا مهنتي“.

الصحيفة اهتمت بأخبار سوق الانتقالات، وكتبت: ”أتلتيكو مدريد يتعاقد مع ريغيلون وباريس سان جيرمان مع مارك سولير وفابيان رويز“.

كما اهتمت بمقدار منحة الفوز بـ3 ألقاب للاعبي ريال مدريد، وكتبت: ”ريال مدريد: 900 ألف يورو لكل لاعب مقابل 3 ألقاب“.

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سبورت

ركزت الصحيفة على سباق ضد الساعة بالنسبة لإدارة برشلونة لخروج لاعبين كالغابوني بيير أوبامياننغ والتعاقد مع ماركوس ألونسو، وكتبت: ”ضد عقارب الساعة“، ودي يونغ سيبقى“، و“أمام برشلونة 48 ساعة لإغلاق 8 ملفات في سوق الانتقالات“.

الصحيفة تحدثت عن سوق الانتقالات، وكتبت: ”باريس سان جيرمان يتعاقد مع فابيان رويز ويقترب من مارك سولير“.

الصحيفة اهتمت بتأهل الإسباني كارلوس ألكاراز للدور المقبل من بطولة أمريكا المفتوحة للتنس، وإعلان مدرب منتخب إسبانيا لكرة السلة قائمة المشاركين في أمم أوروبا.

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موندو ديبورتيفو

ركزت الصحيفة على ملفات سوق الانتقالات الأخيرة في برشلونة، وكتبت: ”السرعة النهائية“.

كما اهتمت الصحيفة بتعاقد مانشستر يونايتد مع البرازيلي أنتوني من أياكس، وكتبت: ”مانشستر يونايتد يتعاقد مع أنتوني من أياكس مقابل 100 مليون يورو“.

الصحيفة اهتمت ببطولة أمريكا المفتوحة للتنس، وتألق البلجيكي أفينبول خلال المرحلة العاشرة من طواف إسبانيا للدراجات الهوائية.

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آس

ركزت الصحيفة على حوارها مع لاعب المنتخب الإسباني لكرة السلة رودي، وكتبت: ”رودي: إسبانيا دائما تظهر وجهها“.

كما اهتمت الصحيفة بأخبار سوق الانتقالات، وكتبت: ”السوق تحترق، ريغيلون في أتلتيكو مدريد وسولير وفابيان في باريس سان جيرمان وأودريوزولا يقترب من العودة لريال سوسيداد، ولابورتا يخبر ماركوس ألونسو أنه سيكون برشلونيا“.

الصحيفة اهتمت بتأهل الإسباني ألكاراز للدور المقبل من بطولة أمريكا المفتوحة للتنس، ونتائج المرحلة العاشرة من طواف إسبانيا للدراجات الهوائية، وكتبت: ”أفينبول يصفي المنافسة“.

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الصحافة البريطانية

ذا صن

ركزت الصحيفة على إقالة سكوت باركير، مدرب بورنموث، بعد الهزيمة القاسية أمام ليفربول 9-0 وانتقاد يورغن كلوب للقرار، وكتبت:“ انتقد كلوب القرار غير المعقول بإقالة سكوت باركير بعد الإذلال الفظيع لبورنموث أمام ليفربول 9-0″.

كما اهتمت بنتائج لقاءات الثلاثاء في الدوري الإنجليزي الممتاز وهزيمة تشيلسي أمام ساوثهامبتون 2-1، وكتبت: ”ضعف توخيل“.

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الصحف الفرنسية

ليكيب

ركزت الصحيفة على أولمبيك مارسيليا ومدربه تودور قبل مواجهة كليمونت فوت، وكتبت: ”تودور الدوق الكبير لسبليت“.

الصحيفة اهتمت بفريق باريس سان جيرمان الذي يواجه تولوز في الدوري الفرنسي، وكتبت: ”فابيان رويز هنا وسولير يصل“.

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الصحف الإيطالية

كورييري ديللو سبورت

ركزت الصحيفة على فوز روما على مونزا 3-0 في الدوري الإيطالي بفضل هدفين من النجم الأرجنتيني باولو ديبالا، وكتبت: ”قيادة ديبالا، ثنائية باولو تصل به لـ100 هدف في الدرجة الأولى“.

كما اهتمت الصحيفة بتعادل ميلان أمام ساسولو سلبيا وفوز إنتر ميلان على كريمونيزي 3-1، وكتبت: ”ساسولو يوقف ميلان.. وإنتر ميلان ينطلق أمام كريمونيزي“.

الصحيفة اهتمت بسوق الانتقالات، وكتبت: ”غوسينس يرحل لباير ليفركوزن وسيموني إنزاغي يرغب في قلب دفاع“، و“يوفنتوس: يوجد باراديس“.

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