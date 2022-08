باريس سان جيرمان يتعاقد رسميًا مع فابيان رويز لاعب نابولي

أعلن باريس سان جيرمان حامل لقب دوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم اليوم الثلاثاء تعاقده مع لاعب الوسط الدولي الإسباني فابيان رويز من نابولي الإيطالي لمدة خمس سنوات.

ولم يتم الكشف عن التفاصيل المالية للصفقة لكن تقارير إعلامية ذكرت أن باريس سان جيرمان دفع مبدئيا 21.5 مليون يورو (21.53 مليون دولار).

🗣 "I want to give it my all and try and win a lot of titles." – @FabianRP52's first words as a PSG player. ❤️💙#WelcomeFabián pic.twitter.com/QnucZAggh5

