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رياضة

باريس سان جيرمان يتعاقد رسميًا مع فابيان رويز لاعب نابولي
تاريخ النشر: 30 أغسطس 2022 22:30 GMT
تاريخ التحديث: 30 أغسطس 2022 22:45 GMT

باريس سان جيرمان يتعاقد رسميًا مع فابيان رويز لاعب نابولي

أعلن باريس سان جيرمان حامل لقب دوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم اليوم الثلاثاء تعاقده مع لاعب الوسط الدولي الإسباني فابيان رويز من نابولي الإيطالي لمدة خمس

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أعلن باريس سان جيرمان حامل لقب دوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم اليوم الثلاثاء تعاقده مع لاعب الوسط الدولي الإسباني فابيان رويز من نابولي الإيطالي لمدة خمس سنوات.

ولم يتم الكشف عن التفاصيل المالية للصفقة لكن تقارير إعلامية ذكرت أن باريس سان جيرمان دفع مبدئيا 21.5 مليون يورو (21.53 مليون دولار).

وخاض اللاعب البالغ من العمر 26 عاما 15 مباراة دولية مع إسبانيا منذ ظهوره لأول مرة عام 2019 وسجل هدفا دوليا واحدا.

وأحرز سبعة أهداف وصنع خمس تمريرات حاسمة لنابولي في كافة المسابقات الموسم الماضي ليساعده في احتلال المركز الثالث في الدوري.

ورويز سادس لاعب ينضم إلى باريس سان جيرمان خلال فترة الانتقالات الحالية بعد لاعبي خط الوسط فيتينا وريناتو سانشيز والمدافعين نونو مينديز ونوردي موكيلي والمهاجم هوجو إكيتيكي.

ويتصدر باريس سان جيرمان الدوري الفرنسي برصيد عشر نقاط وسيلتقي مع تولوز غدا الأربعاء.

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