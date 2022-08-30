باريس سان جيرمان يتعاقد رسميًا مع فابيان رويز لاعب نابولي

أعلن باريس سان جيرمان حامل لقب دوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم اليوم الثلاثاء تعاقده مع لاعب الوسط الدولي الإسباني فابيان رويز من نابولي الإيطالي لمدة خمس سنوات.

ولم يتم الكشف عن التفاصيل المالية للصفقة لكن تقارير إعلامية ذكرت أن باريس سان جيرمان دفع مبدئيا 21.5 مليون يورو (21.53 مليون دولار).

🗣 "I want to give it my all and try and win a lot of titles." – @FabianRP52's first words as a PSG player. ❤️💙#WelcomeFabián pic.twitter.com/QnucZAggh5 — Paris Saint-Germain (@PSG_English) August 30, 2022

وخاض اللاعب البالغ من العمر 26 عاما 15 مباراة دولية مع إسبانيا منذ ظهوره لأول مرة عام 2019 وسجل هدفا دوليا واحدا.

وأحرز سبعة أهداف وصنع خمس تمريرات حاسمة لنابولي في كافة المسابقات الموسم الماضي ليساعده في احتلال المركز الثالث في الدوري.

ورويز سادس لاعب ينضم إلى باريس سان جيرمان خلال فترة الانتقالات الحالية بعد لاعبي خط الوسط فيتينا وريناتو سانشيز والمدافعين نونو مينديز ونوردي موكيلي والمهاجم هوجو إكيتيكي.

ويتصدر باريس سان جيرمان الدوري الفرنسي برصيد عشر نقاط وسيلتقي مع تولوز غدا الأربعاء.