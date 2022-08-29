فابيان رويز يخضع للفحص الطبي في باريس سان جيرمان

قال الصحفي الإيطالي جيانلوكا دي مارزيو إن الإسباني فابيان رويز لاعب وسط نابولي سيخضع، غدا الثلاثاء، للفحص الطبي قبل انتقاله إلى باريس سان جيرمان.

وأكد دي مارزيو، عبر حسابه في موقع ”تويتر“، أن فابيان رويز سيسافر إلى العاصمة الفرنسية باريس غدا الثلاثاء للخضوع للفحص الطبي، قبل إتمام الصفقة مقابل 23 مليون يورو.

وينتهي عقد فابيان رويز مع نابولي في يونيو 2023، علما أنه انضم للفريق من ريال بيتيس مقابل 30 مليون يورو.

ولم يشارك رويز، البالغ من العمر 26 عاما، في أي مباراة مع نابولي الموسم الحالي بعد حصوله على إجازة خاصة من النادي.

وخلال السنوات الماضية ارتبط رويز بالانتقال إلى ريال مدريد وبرشلونة، لكن يبدو أنه بات على بعد خطوة من الانضمام إلى باريس سان جيرمان.

وبحسب موقع ”transfermarkt“، فإن رويز سجل 22 هدفا وصنع 15 في 166 مباراة مع نابولي، وتقدر قيمته السوقية حاليا 55 مليون يورو.

ونال رويز مع نابولي لقبا وحيدا وكان في كأس إيطاليا موسم 2019/2020.

وخلال السوق الصيفي الحالي تعاقد باريس سان جيرمان مع فيتينيا، ونوردي موكيلي، وريناتو سانشيز، واستعار هوغو إيكيتيكي، وأقال المدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو وعين مكانه كريستوف غالتييه.

واستهل باريس سان جيرمان الموسم بالفوز بكأس السوبر الفرنسي بعد تفوقه على نانت، ثم حقق ثلاثة انتصارات في الدوري الفرنسي، قبل أن يتعادل مع موناكو.