صحف رياضية: ليفاندوفسكي "قيصر برشلونة".. بنزيما "قائد المتصدر".. وبوغبا "الفضيحة العائلية"

شكل فوز برشلونة وريال مدريد في الدوري الإسباني، وتألق المهاجمين البولندي روبرت ليفاندوفسكي وكريم بنزيما، وتعادل باريس سان جيرمان أمام موناكو في الدوري الفرنسي، العناوين الأبرز للصحف الرياضية العالمية الصادرة، صباح اليوم الاثنين.

كما اهتمت الصحف بلقاء فالنسيا وأتلتيكو مدريد في الدوري الإسباني، وتعادل نابولي وفيورنتينا في الدوري الإيطالي، وتألق الهولندي فيرستابين في جائزة بلجيكا للفورمولا وان، وطواف إسبانيا للدراجات الهوائية.

ونستعرض معكم أبرز عناوين الصحف الرياضية العالمية:

الصحف الإسبانية

ماركا

ركزت الصحيفة على فوز ريال مدريد على إسبانيول 3-1 في الدوري الإسباني، وكتبت: ”مصنوع من ذهب“، و“ثنائية كريم بنزيما تتوج أسبوعا رائعا“.

الصحيفة اهتمت بفوز برشلونة 4-0 على بلد الوليد، وكتبت: ”برشلونة يطير رفقة ليفاندوفسكي“.

كما اهتمت الصحيفة بطواف إسبانيا للدراجات الهوائية وجائزة بلجيكا للفورمولا وان وتصريح ألونسو عن خطأ هاميلتون، وكتبت: ”ألونسو: غالبا أحمق“.

الصحيفة اهتمت أيضا بلقاء فالنسيا وأتلتيكو مدريد في الدوري الإسباني، وكتبت: ”تحول من أجل ريغيلون والميستايا“.

سبورت

ركزت الصحيفة على فوز برشلونة 4-0 على بلد الوليد في الدوري الإسباني، وكتبت: ”امبراطورية برشلونة“.

الصحيفة تحدثت عن فوز ريال مدريد الصعب على إسبانيول برشلونة 3-1، وكتبت: ”إسبانيول وقف بشكل جيد في وجه ريال مدريد“.

الصحيفة اهتمت بجائزة بلجيكا للفورمولا وان، وكتبت: ”سانز في البوديوم وفيرستابين يقترب من اللقب“.

موندو ديبورتيفو

ركزت الصحيفة على فوز برشلونة على بلد الوليد 4-0 وتألق روبرت ليفاندوفسكي في الدوري الإسباني، وكتبت: ”قيصر برشلونة“.

كما تحدثت عن فوز ريال مدريد على إسبانيول برشلونة 3-1، وكتبت: ”بنزيما يرجح الكفة“.

الصحيفة اهتمت بجائزة بلجيكا للفورمولا وان، وكتبت: ”سانز ثالثا أمام قوة فيرستابين“.

آس

ركزت الصحيفة على فوز ريال مدريد 3-1 على إسبانيول في الدوري الإسباني بفضل هدفين متأخرين من كريم بنزيما، وكتبت: ”قائد المتصدر“.

كما تحدثت عن فوز برشلونة على بلد الوليد 4-0، وكتبت: ”برشلونة يفوز بحصة كبيرة على بلد الوليد في بداية كوندي“.

الصحيفة اهتمت بلقاء فالنسيا وأتلتيكو مدريد، وكتبت: ”بين الميستايا.. كافاني وريغيلون“.

كما اهتمت بطواف إسبانيا للدراجات الهوائية، وتألق سائقي ريد بول في جائزة بلجيكا للفورمولا وان، وكتبت: ”استعراض ريد بول“.

الصحف الفرنسية

ليكيب

ركزت الصحيفة على تعادل باريس سان جيرمان وموناكو 1-1 في الدوري الفرنسي وكتبت: ”تعثر“.

الصحيفة اهتمت بفوز أولمبيك مارسيليا على نيس 3-0 وفوز مونبيليه على ستاد بريست 7-0، وكتبت: ”أليكسيس سانشيز يفعل العجائب“، و“7 الذهبية لمونبيليه“.

الصحيفة اهتمت بمشاكل بول بوغبا وشقيقه ماتياس، وكتبت: ”بوغبا.. الفضيحة العائلية“.

الصحف الإيطالية

لاغازيتا ديللو سبورت

ركزت الصحيفة على النجم البلجيكي الشاب شارل دي كيتيلياري، مهاجم ميلان، وكتبت: ”دي كيتيلياري الموهبة الذهبية.. وريث كاكا“.

كما اهتمت بتعادل نابولي سلبيا أمام فيورنتينا في الدوري الإيطالي، وكتبت: ”توقف نابولي.. 6 أندية في الصدارة“.

الصحيفة اهتمت بإصابة روميلو لوكاكو وغيابه عن إنتر ميلان في الديربي أمام ميلان وعن لقاء بايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا.