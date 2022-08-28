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رياضة

ترتيب الدوري الفرنسي: باريس سان جيرمان يتعادل مع موناكو
تاريخ النشر: 28 أغسطس 2022 20:44 GMT
تاريخ التحديث: 28 أغسطس 2022 21:10 GMT

ترتيب الدوري الفرنسي: باريس سان جيرمان يتعادل مع موناكو

فرط باريس سان جيرمان بأول نقطتين في سباق الدوري الفرنسي بعدما تعادل 1/1 مع موناكو اليوم الأحد في الجولة الرابعة على ملعب بارك دي برانس. وافتتح كيفن فولاند

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المصدر: فريق التحرير - إرم نيوز

فرط باريس سان جيرمان بأول نقطتين في سباق الدوري الفرنسي بعدما تعادل 1/1 مع موناكو اليوم الأحد في الجولة الرابعة على ملعب بارك دي برانس.

وافتتح كيفن فولاند التسجيل لموناكو في الدقيقة 20 بتسديدة يسارية قوية على يسار جيانلويجي دوناروما حارس باريس سان جيرمان وهي النتيجة التي انتهى عليها الشوط الأول.

وأدرك البرازيلي نيمار التعادل لباريس سان جيرمان من ضربة جزاء في الدقيقة 70، وقد احتسب حكم المباراة ضربة الجزاء بعد الاستعانة بتقنية ”VAR“، بعد تدخل على نيمار.

وفشل باريس سان جيرمان في تحقيق الفوز على موناكو للمرة الثانية على التوالي، بعدما خسر النادي العاصمي أمام منافسه 0/3 في الدور الثاني من الموسم الماضي.

2022-08-25-21

وفي آخر 10 مباريات في مختلف المسابقات بين باريس سان جيرمان وموناكو فاز باريس سان جيرمان 5 مرات، في حين فاز موناكو 3 مرات، وتعادلا مرتين.

ورفع التعادل رصيد باريس سان جيرمان إلى 10 نقاط من 4 مباريات في صدارة جدول ترتيب الدوري الفرنسي مع مارسيليا ولانس، في حين يملك موناكو 4 نقاط في المركز الثالث عشر.

من المقرر أن يلعب باريس سان جيرمان مع تولوز ثم مع نانت قبل مواجهة يوفنتوس يوم 6 سبتمبر في دوري أبطال أوروبا.

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