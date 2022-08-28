مصطفى محمد يسجل أول أهدافه مع نانت في شباك تولوز (فيديو)

سجل الدولي المصري مصطفى محمد أول أهدافه مع فريقه نانت الفرنسي في شباك نظيره تولوز، خلال المباراة التي تجمع الفريقين، في الأسبوع الرابع للدوري الفرنسي.

وتقدم تولوز مبكرا في الدقيقة 15 عن طريق زكرياء أبوخلال، ليتعادل نانت عن طريق إيفان جويساند في الدقيقة 50.

ودفع مدرب نانت بالنجم المصري، مصطفى محمد مع بداية الشوط الثاني، ليسجل الهدف الثاني للفريق برأسية رائعة مع الدقيقة 55.

بعد 6 دقائق، تمكن مصطفى محمد من صناعة الهدف الثالث، ووضع الكرة بالصدر أمام النيجيري موسيس سايمون، الذي وضعها بدوره في الشباك.

وبدأ مصطفى أساسيا مرة واحدة في مسابقة الدوري، وكان ذلك أمام ليل في الجولة الثانية، وانتهى اللقاء وقتها بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

واكتفى مصطفى محمد بالظهور كبديل أمام باريس سان جيرمان في السوبر الفرنسي وأنجيه ومارسيليا في الدوري.

وشارك مصطفى محمد في 126 دقيقة من ثلاث مباريات مع نانت في الدوري الفرنسي حتى الآن.

وساهم مصطفى بصناعة هدف لفريق نانت أمام مارسيليا في الجولة الماضية.

Mostafa Mohamed'in golü. Önceki günlerde bahsettiğim Guessand güzel orta açmış pic.twitter.com/Tc5OFIbxae — Xavi (@ustatxavi) August 28, 2022

وفشل نانت في تحقيق أي فوز حتى الآن بالدوري الفرنسي، حيث خسر الجولة الماضية أمام مارسيليا بهدفين مقابل هدف، وتعادل في أول جولتين أمام آنجيه سلبيًا ثم تعادل مع ليل بهدف لكل فريق.

ويحتل نانت المركز الرابع عشر برصيد نقطتين، فيما يأتي تولوز في المركز الثامن بـ5 نقاط.

وتعاقد نانت الفرنسي مع مصطفى محمد بعقد إعارة لمدة موسم واحد مقابل 250 ألف يورو مع شرط أحقية شراء بقيمة 5 ملايين و750 ألف يورو.

وكان نانت أنهى الموسم الماضي في الدوري الفرنسي محتلا المركز التاسع برصيد 55 نقطة، وهو أعلى رصيد منذ 2003، ولكنه فاز بلقب كأس فرنسا الموسم المنصرم.