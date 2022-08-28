صحف رياضية: "مهرجان أهداف في الدوري الإنجليزي".. "أخيرا كوندي".. و"ميلان أنيق"

شكل فوز ليفربول الكبير (9-0)، وهاتريك المهاجم النرويجي إيرلينغ هالاند في الدوري الإنجليزي الممتاز، ومباريات برشلونة ضد بلد الوليد، وإسبانيول أمام ريال مدريد، وفوز ميلان وتعادل يوفنتوس أمام روما في الدوري الإيطالي، العناوين الأبرز للصحف الرياضية العالمية الصادرة، صباح اليوم الأحد.

كما اهتمت الصحف بنتائج لقاءات السبت، وأبرز لقاءات الأحد في الدوريات الأوروبية في فرنسا وإيطاليا، وجائزة بلجيكا للفورمولا وان، ونتائج المرحلة الثامنة من طواف إسبانيا للدراجات الهوائية، وبرنامج لقاءات دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

ونستعرض معكم أبرز عناوين الصحف الرياضية العالمية:

الصحف الإسبانية

ماركا

ركزت الصحيفة على لقاء إسبانيول وريال مدريد في الدوري الإسباني، وكتبت ”الفرقة المركزية“.

كما نشرت الصحيفة جدول لقاءات دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

الصحيفة اهتمت بلقاء برشلونة وبلد الوليد في الدوري الإسباني، وكتبت ”كوندي أخيرا تم تسجيله ويصل في الوقت المناسب ليبدأ اللعب“

كما اهتمت بهزيمة إشبيلية أمام ألميريا 2-1، وكتبت ”إشبيلية يسقط.. نقطة واحدة في 3 مباريات“.

سبورت

ركزت الصحيفة على لقاء برشلونة وبلد الوليد في الدوري الإسباني، وكتبت ”يجب أن يكون كامب نو حصنا“.

كما تحدثت عن لقاء إسبانيول وريال مدريد، وكتبت ”إسبانيول ضرورة الفوز على ريال مدريد“.

الصحيفة اهتمت بنتائج الدوري الإنجليزي الممتاز والفوز الساحق لفريق ليفربول 9-0، وكتبت ”هاتريك لإيرلينغ هالاند.. وفوز ساحق لليفربول“.

كما اهتمت الصحيفة بجائزة بلجيكا للفورمولا وان، وكتبت ”مركز انطلاق أول لكارلوس سانز والمركز الثالث لفيرناردو ألونسو“.

موندو ديبورتيفو

ركزت الصحيفة على لقاء برشلونة وبلد الوليد في الدوري الإسباني، وكتبت ”برشلونة بجميع اللاعبين ضد بلد الوليد“.

كما تحدثت عن لقاء إسبانيول ضد ريال مدريد، وكتبت ”ببغاء الإيمان ضد البطل“.

الصحيفة اهتمت بفوز مانشستر سيتي على كريستال بالاس 4-2، وليفربول على بورنموث 9-0 في الدوري الإنجليزي، وكتبت: ”هاتريك لإيرلينغ هالاند وفوز ساحق لليفربول“.

كما اهتمت بجدول لقاءات دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا، وجائزة بلجيكا للفورمولا وان.

آس

ركزت الصحيفة على لقاء إسبانيول وريال مدريد، وعودة البرازيلي رودريغو للعب، وكتبت ”المزيد من التقدير لرودريغو“.

كما تحدثت عن لقاء برشلونة وبلد الوليد وتسجيل المدافع الفرنسي كوندي، وكتبت ”وأخيرا كوندي“.

الصحيفة اهتمت بنتائج لقاءات الدوري الإنجليزي الممتاز والأهداف الكثيرة المسجلة، وكتبت ”مهرجان أهداف في الدوري الإنجليزي الممتاز“.

كما اهتمت بانطلاق الإسباني سانز من المركز الأول في سباق بلجيكا للفورمولا وان، ونتائج المرحلة الثامنة من طواف إسبانيا للدراجات الهوائية.

الصحف الفرنسية

ليكيب

ركزت الصحيفة على لقاء باريس سان جيرمان وموناكو في الدوري الفرنسي، وكتبت ”رهان على كل الرهانات“.

كما اهتمت الصحيفة بفوز لانس على رين 2-1، وكتبت ”لانس كل شيء في الأعلى“.

الصحف الإيطالية

لاغازيتا ديللو سبورت

ركزت الصحيفة على فوز ميلان على بولونيا 2-0 في الدوري الإيطالي، وكتبت ”ميلان أنيق“.

كما اهتمت بتعادل يوفنتوس أمام روما 1-1، وكتبت ”ماسيميليانو أليغري يصطدم بمورينيو“.

الصحيفة اهتمت بتطورات رغبة نابولي في التعاقد مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو.