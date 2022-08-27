متأثرا بالعلاج الكيميائي.. أحدث ظهور لسيباستيان هالير بعد إصابته بالسرطان (صور)

ظهر الإيفواري سيباستيان هالير، مهاجم بروسيا دورتموند، لأول مرة بعد بدء مرحلة العلاج مع بعض أصدقائه، وقد بدا عليه التأثر من العلاج الكيميائي الذي يتسبب في سقوط الشعر.

وقال نادي بروسيا دورتموند الألماني، الشهر الماضي، إن مهاجمه الجديد هالير سيغيب عن الملاعب عدة أشهر من أجل تلقي علاج كيماوي بسبب إصابته بورم خبيث في الخصيتين.

وخضع هالير، البالغ 29 عاما، لعملية جراحية الشهر الماضي بعد اكتشاف الورم الخبيث خلال معسكر تدريبي للفريق، لكن النادي قال إن المرض يتطلب خضوعه لعلاج كيماوي أيضا.

وقال سيباستيان كيل، المدير الرياضي في بروسيا دورتموند، في بيان: ”الآن سيحظى سيباستيان بأفضل علاج متاح. فرصته في الشفاء جيدة جدا“.

وبدا هالير في الصورة التي تم تداولها له عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، خلال لقاء مع بعض أصدقائه يوم السبت، منهكا وبدون شعر، وبدا تأثره بالعلاج الكيميائي الذي أثر على حالته البدنية، مما دفع الكثيرين لتمني الشفاء العاجل له من السرطان.

آخر ظهور لسباستيان هالير بعد إصابته بالسرطان. pic.twitter.com/hMBAb7W0lk — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) August 27, 2022

وانضم اللاعب المولود في فرنسا إلى دورتموند قادما من أياكس أمستردام بطل هولندا بناء على عقد لمدة أربع سنوات الشهر الماضي، مقابل مبلغ مبدئي يقدر بنحو 31 مليون يورو (31.68 مليون دولار) بعد أن أحرز 34 هدفا لأياكس في الموسم الماضي، منها 21 هدفا في الدوري المحلي و11 هدفا في دوري أبطال أوروبا.

وكان من المتوقع أن يحل هالير في تشكيلة دورتموند بديلا للنرويجي إرلينغ هالاند الذي انتقل إلى مانشستر سيتي بطل الدوري الإنجليزي الممتاز.

لكن بعد اكتشاف إصابته تحرك دورتموند سريعا وتعاقد مع أنطوني موديست لاعب وسط كولن لمدة عام واحد لتعويض هالير.

وخاض موديست (34 عاما) 157 مباراة وأحرز 79 هدفا في فترتين منفصلتين في كولن.