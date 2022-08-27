ترتيب الدوري الألماني.. بايرن ميونخ يتعادل مع مونشنغلادباخ ويظل في الصدارة

هز ليروي ساني الشباك قرب النهاية ليتعادل بايرن ميونخ 1-1 مع ضيفه بروسيا مونشنغلادباخ ويحافظ على سجله الخالي من الهزيمة في دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم اليوم السبت، بعد أداء مذهل من الحارس يان زومر.

وحول ساني تمريرة البديل جمال موسيالا العرضية في المرمى قبل سبع دقائق من النهاية ليكافئ بايرن على أدائه القوي طيلة المباراة، في ظل تألق الحارس السويسري زومر الذي أبعد أكثر من 20 محاولة على مرماه.

وخطف مونشنغلادباخ التقدم عكس مجريات اللعب عندما أرسل كريستوفر كرامر تمريرة طويلة فشل دايو أوباميكانو في التعامل معها، لينطلق ماركوس تورام في مواجهة مانويل نوير ويسدد الكرة في الشباك قبل دقيقتين من الاستراحة.

ورفع تورام رصيده إلى ستة أهداف في جميع المسابقات هذا الموسم.

ياله من إنقاذ مزدوج أمام ساديو ماني🔥🔥 تألق يان سومر يقود بروسيا مونشنغلادباخ للتعادل 1-1 مع بايرن ميونخ. pic.twitter.com/2GBzEEPBMb — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) August 27, 2022

وكان بايرن الطرف الأفضل منذ البداية وأهدر ساني فرصتين، فيما تدخل حكم الفيديو المساعد لإلغاء هدفين للوافد الجديد ساديو ماني.

ودخل فريق المدرب يوليان ناغلزمان المباراة بعد سحق مضيفه بوخوم 7-صفر الأسبوع الماضي، ليحقق فوزه الثالث في ثلاث مباريات، لكنه فشل في مواجهة مونشنغلادباخ للمباراة الرابعة على التوالي.

وأبعد زومر كرتين متتاليتين من ماني في بداية الشوط الثاني، كما أنقذ عدة فرص من ساني وبنجامين بافارد وتوماس مولر وسيرج غنابري.

وأشرك ناغلزمان الوافد الجديد ماتيس دي ليخت قرب النهاية ليستفيد من طوله في التمريرات العرضية، وكاد المدافع الهولندي أن يمنح بايرن الفوز بتسديدة قوية أبعدها زومر بصعوبة.

وكرس مونشنغلادباخ عقدته للبافاري مؤخرًا، حيث لم يتمكن الأخير من الفوز على مونشنغلادباخ في المباريات الخمس السابقة، حيث انتصر عليه في الموسم التحضيري في 28 يوليو 2021 بهدفين نظيفين، ثم تعادلا في الدوري بهدفٍ لمثله، وحقق غلادباخ فوزًا تاريخيًا على بايرن ميونخ 5-0 في أكتوبر الماضي، ثم في مباراة الإياب بالدوري الألماني بالموسم الماضي انتصر غلادباخ أيضًا على بايرن 2-1.

بايرن ميونخ بهذا التعادل أصبح رصيده 10 نقاط، ليظل في صدارة الدوري الألماني، بينما أصبح رصيد مونشنغلادباخ 8 نقاط في المركز السادس.