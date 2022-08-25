رسميا.. إسلام سليماني ينضم إلى بريست الفرنسي

أعلن نادي بريست الفرنسي، اليوم الخميس، رسميا، التعاقد مع المهاجم الجزائري إسلام سليماني.

ووفقا لبيان بريست على الإنترنت فإنه تعاقد مع إسلام سليماني لمدة موسم واحد مع موسم آخر اختياري.

وجاء انضمام سليماني، البالغ من العمر 34 عاما، لبريست بعد فسخ عقده مع نادي سبورتينغ لشبونة البرتغالي.

وكتب النادي الفرنسي: ”بريست وجدالمهاجم الذي كان يبحث عنه، اتفق المدير الرياضي غريغوري لورينزي بالفعل مع إسلام سليماني على عقد لموسم واحد إضافة إلى موسم واحد اختياري.

ونقل النادي عن إسلام سليماني قوله: ”لقد تحدثت مع جريج والمدرب وشعرت بالثقة من جانبهم، هذا هو الأهم في كرة القدم“.

وأضاف: ”هنا سيكون تحديًا جديدًا بالنسبة لي، أعتقد أنه يمكنني تقديم المزيد لهذا الفريق بفضل خبرتي“.

وتابع سليماني: ”لم أكن أستهدف العودة لفرنسا على وجه التحديد. أعلم أن الدوري الفرنسي دوري بدني، وعليك بذل الكثير من الجهد والقتال في كل مباراة للفوز بالنقاط، لكني أعتقد أنني أعرف ما يجب عليّ القيام به، أنا جاهز“.

وفي وصفه للاعب قال بيان بريست إن سليماني مهاجم قوي بدنيا، وقوي في ضربات الرأس، وماهر في الكرات الهوائية، وأنه الهداف التاريخي لمنتخب بلاده (ثعالب الصحراء) برصيد 41 هدفا في 88 مباراة.

وسيشارك سليماني في أول جلسة تدريبية مع بريست اليوم الخميس وسيرتدي القميص الرقم 13.

ويملك سليماني تجربة اللعب في سبورتينغ لشبونة وليستر سيتي وموناكو وليون.

وسيلعب إسلام سليماني مع بريست إلى جانب مواطنيه يوسف بلايلي، وهاريس بلقبلة.

وانضم بلايلي لبريست في يناير الماضي، في حين يلعب هاريس بلقبلة للنادي الفرنسي منذ 2018.

وبحسب موقع ”transfermarkt“ فإن إسلام سليماني سجل 61 هدفا وصنع 16 في 123 مباراة مع سبورتينغ لشبونة، وسجل 13 هدفا وصنع 7 في 47 مباراة مع ليستر سيتي.

في حين سجل 8 أهداف وصنع 5 في 37 مباراة مع ليون، أما مع موناكو فشارك في 19 مباراة، سجل فيها 9 أهداف وصنع 7، علما أنه شارك في 4 مباريات مع نيوكاسل لم يسجل فيها.

وفي أول ثلاث جولات في الدوري الفرنسي خسر بريست أمام لانس وتعادل مع مارسيليا وتغلب على أنجيه، علما أنه احتل المركز الحادي عشر الموسم الماضي.