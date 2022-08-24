صحف رياضية: برشلونة ضد مانشستر سيتي "أكثر من مجرد مباراة".. و"الأربعة الرائعون"

شكل لقاء برشلونة ومانشستر سيتي الودي، وحفل جوائز الاتحاد الأوروبي لكرة القدم ”يويفا“، والمرشحون البارزون من ريال مدريد، وإبعاد هاري ماغواير عن مباراة مانشستر يونايتد وليفربول، العناوين الأبرز للصحف الرياضية العالمية الصادرة، صباح اليوم الأربعاء.

كما اهتمت الصحف بعودة كرة القدم لملاعب أوكرانيا رغم الحرب، وتألق السلوفيني روجليتش في طواف إسبانيا للدراجات الهوائية، وأخبار سوق الانتقالات وأبرزها استعداد تشيلسي لصرف 380 مليون جنيه إسترليني، واستمرار بحث برشلونة عن لاعبين.

ونستعرض معكم أبرز عناوين الصحف الرياضية العالمية:

الصحف الإسبانية

ماركا

ركزت الصحيفة على جوائز ”يويفا“ وتواجد لاعبي ومدرب ريال مدريد ضمن أبرز المرشحين، وكتبت ”الجليد“، و“يسافر أنشيلوتي وكريم بنزيما وكورتوا غدا لأسطنبول من أجل حفل يويفا“.

الصحيفة اهتمت بلقاء مانشستر سيتي وبرشلونة الودي وعودة كرة القدم في أوكرانيا، وكتبت ”عودة كرة القدم في أوكرانيا“.

كما اهتمت بتطورات انتقال أندير هيريرا لاتلتيك بلباو، وكتبت ”هيريرا يوقع لمدة سنتين مع أتلتيك بلباو“.

سبورت

ركزت الصحيفة على لقاء برشلونة ومانشستر سيتي الودي، وكتبت ”أكثر من مجرد مباراة“.

كما اهتمت بتصريحات خوان كارلوس أونزوي المدرب المساعد السابق لبرشلونة والمصاب بمرض خطير، والذي يجرى اللقاء من أجله، وكتبت ”أونزوي: هذا اللقاء يؤكد أن مقولة أكبر من مجرد ناد حقيقة“.

موندو ديبورتيفو

ركزت الصحيفة على مباراة مانشستر سيتي وبرشلونة الودية، وكتبت ”ممتاز“.

الصحيفة تحدثت عن اجتماع برشلونة مع وكلاء الظهير البلجيكي مونيير، وكتبت ”برشلونة يجتمع مع وكلاء البلجيكي توماس مونيير ظهير بروسيا دورتموند“.

الصحيفة اهتمت بطواف إسبانيا للدراجات الهوائية والمرحلة الرابعة، وكتبت ”الوحش روجليتش يفوز بالمرحلة الرابعة ويتصدر“.

كما اهتمت بعودة كرة القدم للملاعب الأوكرانية رغم الحرب.

آس

ركزت الصحيفة على لاعبي ريال مدريد المرشحين لجوائز الأفضل في الموسم من قبل يويفا، كريم بنزيماة وتيبو كورتوا وفينيسيوس جونيور ولوكا مودريتش، وكتبت ”الأربعة الرائعون“.

الصحيفة اهتمت بعودة كرة القدم للملاعب الأوكرانية، وكتبت ”الحرب لا توقف كرة القدم في أوكرانيا“.

كما اهتمت بمراقبة الاتحاد الأوروبي لكرة القدم لميزانية برشلونة وإمكانية معاقبته، وكتبت ”يويفا يراقب فاتورة برشلونة“.

الصحافة البريطانية

ميرور سبورت

ركزت الصحيفة على هاري ماغواير، قائد مانشستر يونايتد، الذي لم يشركه تين هاغ في لقاء ليفربول، وكتبت ”هاري: أحمر ودفن“.

الصحيفة اهتمت بتشيلسي وسوق الانتقالات، وكتبت ”جنون تشيلسي المتأخر في الصيف سوف يكلفهم 380 مليون جنيه إسترليني“.

كما اهتمت الصحيفة باحتفال خيمينيز مهاجم وولفرهامبتون بهدفه على طريقة القرصان.

الصحف الفرنسية

ليكيب

ركزت الصحيفة على أولمبيك مارسيليا ونجمه ديمتري باييت، وكتبت ”باييت بديل مدى الحياة“.

كما اهتمت الصحيفة بقضية الفرنسي بنجامين ميندي، لاعب مانشستر سيتي، المتهم بالاغتصاب، وكتب ”كل إنجلترا تحاكم ميندي“.

الصحيفة اهتمت بطواف إسبانيا وفوز السلوفيني روجليتش بالمرحلة الرابعة وصدارة الترتيب العام، وكتبت ”روجليتش في القيادة“.

الصحف الإيطالية

لاغازيتا ديللو سبورت

ركزت الصحيفة على رفض ميلان بيع نجمه الشاب البرتغالي لياو، وكتبت ”لياو لا يلمس“، و“تشيلسي فكر وميلان قال لا“.

الصحيفة اهتمت بيوفنتوس وبحثه عن مهاجم، وكتبت ”ديباي وميليك يتحديان السرعة النهائية“.

كما اهتمت بأخبار وسوق انتقالات الأندية الإيطالية.