تشيلي تحث الفيفا على سرعة اتخاذ قرار في قضية لاعب الإكوادور

حثت تشيلي الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) على الإسراع في رده على استئنافها في قضية لاعب إكوادوري شارك في تصفيات كأس العالم، بينما تدعي أنه غير مؤهل للمشاركة.

واستأنف الاتحاد التشيلي لكرة القدم قرار الفيفا الصادر في العاشر من يونيو حزيران برفض شكواه من أن الأكوادوري بايرون كاستيلو ولد في توماكو بكولومبيا، العام 1995، وليس في مدينة جنرال بياميل بلاياس الإكوادورية، العام 1998، كما ورد في أوراقه الرسمية.

وخاض كاستيلو ثماني مباريات من 18 في تصفيات كأس العالم في قطر.

وقال الفيفا إنه ”بعد تحليل الطلبات المقدمة من جميع الأطراف المعنية والنظر في جميع العناصر المعروضة عليه“ لم يتخذ أي إجراء.

واستأنف الاتحاد التشيلي ضد القرار في الأول من يوليو تموز الماضي، لكنه قال إنه لم يصله أي رد من الفيفا بعد.

وقال خورخي يونج، السكرتير العام للاتحاد التشيلي، لـ“رويترز“: ”نشعر بقلق عميق إزاء التأخير في الإجراء. هذه حالة يؤثر فيها القرار على بطولة كأس العالم التي من المقرر أن تبدأ في 20 نوفمبر؛ ولذا نتوقع إجابات وأحكام سريعة كما حدث في حالات أخرى.

”لقد ناشدنا رسميا الفيفا في أول يوليو وطلبنا تقديم أدلة معينة من الاتحاد الإكوادوري سيكون لها تأثير كبير على حل القضية، ولكن حتى الآن، لم يكن هناك المزيد من ردود الفعل.

”لقد أرسلنا أيضا مستندات جديدة وغير منشورة في الاستئناف، والتي تُظهر بوضوح المخالفات المتعلقة بأهلية بايرون كاستيو، وطلبنا مرة أخرى استدعاءه لتوضيح الموقف. على ما يبدو لا أحد يريد التحدث إليه؛ وهو أمر يثير دهشتنا“.

وقال يونج إنه يوجد خطر يتمثل في رفض أي فرصة لرفع القضية إلى محكمة التحكيم الرياضية في سويسرا؛ بسبب ضيق الوقت.

وأضاف: ”الطريقة التي تدار بها الأمور تجعلنا نشعر بأنه – إذا كان القرار ضدنا في لجنة الاستئناف – فإنه سيتم إلغاء حقنا المشروع في الاستئناف والحصول على قرار من المحكمة قبل بدء كأس العالم.

”نحن نتفهم التحديات المرتبطة بإصدار حكم لصالحنا في هذه المرحلة، ولكن يجب تحقيق العدالة بأي ثمن“.

ورفض الفيفا التعليق.