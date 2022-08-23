بينها باريس سان جيرمان وبرشلونة.. "يويفا" قد يفرض عقوبات على 10 أندية بسبب اللعب المالي النظيف

قالت صحيفة ”ذا تايمز“ البريطانية، إن باريس سان جيرمان ضمن 20 ناديًا أوروبيًا مدرجًا في قائمة مراقبة الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) للأندية التي قد تكون في خطر انتهاك قواعد اللعب المالي النظيف.

ويستعد (يويفا) للإعلان عن عقوبات الشهر المقبل لعشرة أندية انتهكت قواعد اللعب المالي النظيف حتى موسم 2020-2021، بما في ذلك باريس سان جيرمان وبرشلونة ويوفنتوس وإنتر ميلان وروما، وفقًا لمصادر.

ومن المفهوم أن التحليل الأولي أظهر أيضًا مخاوف بشأن موسم 2021-22 لـ20 ناديًا، بما في ذلك بطل فرنسا، على الرغم من أن الحسابات النهائية لهذه الأندية لا تزال قيد التسجيل لدى الاتحاد الأوروبي وقد تتغير صورتها المالية.

ويصر المطلعون على الأعمال المالية لباريس سان جيرمان على أنهم ملتزمون بقواعد اليويفا وسيلتزمون بها ولم يتلقوا أي تحذير من الاتحاد الأوروبي.

ورفض الاتحاد الأوروبي لكرة القدم التعليق، لكن يُعتقد أنه سيبدأ مناقشات مع أي أندية يُعتقد أنها معرضة للخطر.

وكان آرسنال ضمن أعلى الأندية خسارة في الدوري الإنجليزي الممتاز على مدار السنوات الثلاث الماضية، بإجمالي 213 مليون جنيه إسترليني، بما في ذلك 127 مليون جنيه إسترليني في 2020-21، وكان لديه أيضًا أحد أعلى صافي النفقات على الانتقالات، 218 مليون جنيه إسترليني، مماثلة لصافي إنفاق مانشستر يونايتد.

وتسمح قواعد الاتحاد الأوروبي بخسائر قدرها 30 مليون يورو (حوالي 25.4 مليون جنيه إسترليني) فقط على مدار ثلاث سنوات، ولكن يمكن شطب الخسائر المتعلقة بجائحة كوفيد-19 والإنفاق على أشياء مثل كرة القدم النسائية والأكاديمية.

وفي المقابل فإن قواعد الدوري الإنجليزي تبدو أكثر تساهلاً، حيث تسمح بخسائر لمدة ثلاث سنوات بقيمة 105 ملايين جنيه إسترليني.

ومن المتوقع أن تؤدي قرارات الاتحاد الأوروبي في العام المالي 2020-21 في ما يتعلق باللعب المالي النظيف إلى فرض عقوبات على باريس سان جيرمان ومرسيليا وإنتر ميلان وروما كجزء من التسويات المتفق عليها مع الأندية، ومن المتوقع أن تكون هذه غرامات على باريس سان جيرمان ومرسيليا، وغرامات بالإضافة إلى قيود الانتقالات على الثنائي الإيطالي.

ومن المعلوم أيضا أن برشلونة ويوفنتوس رفضا حتى الآن الدخول في مفاوضات اللعب المالي النظيف مع اليويفا، حيث إنهما بالإضافة إلى ريال مدريد يشاركان في إجراءات قانونية ضد اليويفا بعد فشل مشروع دوري السوبر الأوروبي.

وسيكون هذا الموسم هو الأخير بموجب قواعد اللعب المالي النظيف الحالية، إذ إنه اعتبارًا من عام 2023، سيطبق الاتحاد الأوروبي نظامًا جديدًا، حيث تقتصر الأندية على نسبة إنفاق من إيراداتها في السنة التقويمية على أجور اللاعبين والانتقالات وقيمة عمولات الوكلاء.

وسيخفف اليويفا من الحد الجديد، بحد 90% لعام 2023، و80% لعام 2024 و70% لعام 2025.

ويخطط الاتحاد الأوروبي للإبلاغ عن أي مخاوف للأندية أثناء الفترة الانتقالية من الآن حتى عام 2025، وسيتم فحص الشؤون المالية للأندية في نقاط مختلفة خلال العام أثناء مشاركتها في المنافسات الأوروبية.