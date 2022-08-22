صحف رياضية: "ليفاندوفسكي يضع برشلونة تشافي في المسار الصحيح".. و"تشواميني الوريث"

شكلت نتائج لقاءات الدوريات الأوروبية، بفوز برشلونة وهزيمة أتلتيكو مدريد أمام فياريال في إسبانيا، والفوز الكبير لباريس سان جيرمان في فرنسا، وتعادل ميلان وأتلانتا في إيطاليا، ولقاء القمة في إنجلترا بين ليفربول ومانشستر يونايتد، العناوين الأبرز للصحف الرياضية العالمية الصادرة صباح اليوم الاثنين.

كما اهتمت الصحيفة بتبرير توماس توخيل هزيمة تشيلسي أمام ليدز يونايتد، ولقاءات الاثنين في الدوريات الأوروبية، وتحدي الملاكمة في الوزن الثقيل بين فيوري وأوسيك، وبطولة أوروبا لألعاب القوى.

ونستعرض معكم أبرز عناوين الصحف الرياضية العالمية:

الصحف الإسبانية

ماركا

ركزت الصحيفة على بطولة أوروبا لألعاب القوى واحتلال إسبانيا المركز الثالث، وكتبت: ”إسبانيا من ذهب، أنهت بطولة أوروبا في المركز الثالث ولا يتقدم عليها سوى بريطانيا وألمانيا“.

الصحيفة اهتمت بفوز فياريال على أتلتيكو مدريد 2-0، وبرشلونة على ريال سوسيداد 4-1 في الدوري الإسباني، وكتبت: ”فياريال يرتدي الصدارة في واندا ميتروبوليتانو“، و“ليفاندوفسكي يضع برشلونة تشافي في المسار الصحيح“.

كما اهتمت بريال مدريد، وكتبت: ”خطة ريال مدريد رياضيين ولاعبين“.

سبورت

ركزت الصحيفة على فوز برشلونة 4-1 على ريال سوسيداد في الدوري الإسباني، وكتبت: ”مهرجان“.

الصحيفة تحدثت عن أخبار برشلونة، وكتبت: ”كوندي يبقى دون تسجيل“، و“ممفيس ديباي يطلب راتبا كبيرا من يوفنتوس“، و“اليوم اجتماع من أجل مستقبل أوباميانغ“.

الصحيفة اهتمت ببطولة أوروبا لألعاب القوى، وكتبت: ”ماريانو غارسيا ذهبية في 800 متر“، كما اهتمت بالدوري الإنجليزي الممتاز، وكتبت: ”تشيلسي يخسر ومانشستر سيتي يتعادل بمعاناة“.

موندو ديبورتيفو

ركزت الصحيفة على فوز برشلونة 4-1 أمام ريال سوسيداد في الدوري الإسباني وثنائية أنسو فاتي وليفاندوفسكي، وكتبت: ”ليفاندوفسكي – أنسو فاتي: شراكة غير محدودة“.

الصحيفة اهتمت بفوز فياريال على أتلتيكو مدريد 2-0 في الدوري الإسباني، وكتبت: ”الغواصات تنسف واندا ميتروبوليتانو“.

كما اهتمت ببطولة أوروبا لألعاب القوى وفوز الإسباني ماريانو غارسيا بذهبية سباق 800 متر.

آس

ركزت الصحيفة على الفرنسي أوريلين تشواميني، خليفة البرازيلي كاسيميرو في ريال مدريد، وكتبت: ”تشواميني الوريث“.

الصحيفة تحدثت عن بطولة أوروبا لألعاب القوى، وكتبت: ”ماريانو غارسيا يفوز بذهبية 800 متر وإسبانيا تختتم البطولة في المركز الثالث“.

الصحيفة اهتمت بفوز برشلونة 4-1 على ريال سوسيداد، وهزيمة أتلتيكو مدريد أمام فياريال 2-0 في الدوري الإسباني، وكتبت: ”عيد ميلاد سعيد، ثنائية من ليفاندوفسكي في الفوز الكبير لبرشلونة“.

الصحافة البريطانية

ذا صن

ركزت الصحيفة على لقاء مانشستر يونايتد وليفربول في الدوري الإنجليزي الممتاز وكتبت: ”غضب، يرغب تين هاغ في أن يقلب لاعبوه غضبهم في أولد ترافورد“.

الصحيفة اهتمت بهزيمة تشيلسي أمام ليذر يونايتد 3-0، وكتبت: ”توخيل يلوم خطأ الحارس والسفر الجحيم“.

كما اهتمت بتحدي فيوري وأوسيك على نزال جديد في الوزن الثقيل بالملاكمة.

الصحف الفرنسية

ليكيب

ركزت الصحيفة على فوز باريس سان جيرمان الكبير على ليل 7-1 في الدوري الفرنسي، وكتبت: ”الانسجام التام“.

كما اهتمت الصحيفة ببطولة أوروبا لألعاب القوى، وكتبت: ”4 × 100 متر وسشروب ينقذان ألعاب القوى الفرنسية“.

الصحف الإيطالية

لاغازيتا ديللو سبورت

ركزت الصحيفة على تعادل ميلان وأتلانتا 1-1 في الدوري الإيطالي وفوز نابولي 4-0 على مونزا وكتبت: ”نجمة نابولي“، و“ميلان غاسبيريني يكلفك ذلك“.

الصحيفة اهتمت بيوفنتوس الذي يواجه سامبدوريا، وكتبت: ”فلاهوفيتش وكوستيتش حلول صربية لماسيميليانو أليغري“.