باريس سان جيرمان يدك شباك ليل بـ7 أهداف ويتربع على قمة الدوري الفرنسي

دكّ باريس سان جيرمان شباك مضيفه ليل بسبعة أهداف لهدف، الأحد، ضمن الجولة الثالثة من منافسات الدوري الفرنسي لكرة القدم.

واحتاج الفريق الباريسي لـ 5 ثوان فقط كي يفتتح باب التسجيل عن طريق الدولي كيليان مبابي الذي استقبل تمريرة مميزة من الأرجنتيني ليونيل ميسي ووضع الكرة في شباك أصحاب الأرض بطريقة جميلة من فوق الحارس.

وعزز ميسي تقدم سان جيرمان بهدف ثانٍ أحرزه في الدقيقة 27، ثم أضاف المغربي أشرف حكيمي الهدف الثالث عند الدقيقة 39 بعد كرة من نيمار دا سيلفا الذي وقع على رابع الأهداف مع حلول الدقيقة 43.

وفي الدقيقة 52 رد حكيمي الهدية لزميله نيمار وقدم له تمريرة سجل منها البرازيلي الهدف الثاني له والخامس لفريقه، قبل أن يتمكن ليل من إحراز هدف شرفي بعد دقيقتين فقط عبر جوناثان بامبا.

واستمر نيمار في تألقه ومنح كرة أخرى إلى مبابي الذي لم يتردد في هز شباك ليل بهدف سادس عند الدقيقة 66، ثم أكد تفوق فريقه بهدف سابع قبل 3 دقائق من النهاية.

وبهذا الفوز الكبير تربع باريس سان جيرمان على قمة الترتيب برصيد 9 نقاط، فيما ظل ليل عند 4 نقاط في المركز العاشر.

◾️مبابي سجل هاتريك وصنع هدف🔥

◾️نيمار هاتريك أسيست وهدفان🔥#باريس_سان_جيرمان يهزم ليل 7-1 في الدوري الفرنسي. pic.twitter.com/H6AObH0fNe — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) August 21, 2022

فوز كليرمو وستاد رين

كما انتصر كليرمو وستاد رين على ملعبيهما، فيما فاز أوكسير وبريست خارج أرضيهما ليحقق كل منهما أول فوز في الدوري هذا الموسم.

وشهدت الجولة طرد 11 لاعبًا لأول مرة في 30 عامًا، إذ تم طرد 4 لاعبين في فوز أوكسير 2-1 على مضيفه مونبلييه.

واهتزت شباك بنوا كوستيل حارس أوكسير البالغ من العمر 35 عامًا، والذي لعب سابقًا في صفوف بوردو، للمباراة 29 على التوالي في الدرجة الأولى عندما منح ممادو ساكو التقدم لمونبلييه.

وتسبب ساكو في ركلة جزاء نفذها ماتياس أوتريه بنجاح في الدقيقة 75 ليمنح أوكسير الفوز بعد 5 دقائق من إدراك زميله نونو دا كوستا التعادل. وأكمل كل فريق المباراة بتسعة لاعبين.

وطُرد خالد سابانوفيتش لاعب أنجيه في الدقيقة 34، واستغل بريست الأمر ليفوز 3-1 بفضل ثنائية جيريمي لو دوارون.

وهز سيف الدين خاوي شباك كاسبر شمايكل ليمنح كليرمو الفوز 1-صفر على نيس ويتقدم إلى المركز الخامس، وطرد ثنائي نيس ماتيو لمينا وجان-كلير توديبو في آخر 10 دقائق.

وحقق رين فوزه الأول هذا الموسم بتغلبه 2-1 على أجاكسيو بهدفي مارتن ترييه وأرتور تياتي وفيما بينهما هز منعم الإدريسي الشباك للفريق الضيف، وأكمل رين المباراة بتسعة لاعبين.

وتعادل تولوز 2-2 مع ضيفه لوريان رغم تأخره في الدقيقة الثانية.

وفيما يلي جدول ترتيب الدوري الفرنسي: