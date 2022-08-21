هدف كيليان مبابي بعد 8 ثوان فقط من انطلاق مباراة ليل وباريس سان جيرمان (فيديو)

سجل كيليان مبابي هدفا بعد 8 ثوان من صافرة بداية مباراة باريس سان جيرمان مع ليل في الجولة الثالثة من الدوري الفرنسي.

هدف كيليان مبابي في مرمى ليل بعد 8 ثوان فقط من انطلاق المباراة، وأسيست ساحر من ميسي💥#باريس_سان_جيرمان #ليل_باريس pic.twitter.com/hcnyd2SYo2 — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) August 21, 2022

ولعب ميسي كرة طولية لمبابي الذي سددها من فوق ليو جارديم حارس ليل.

وبحسب شبكة ”أوبتا“ للأرقام والإحصائيات فإن كيليان مبابي سجل أسرع هدف في الدوري الفرنسي منذ أن بدأت الشبكة جمع أرقام البطولة التفصيلية موسم 2006/2007.

8 – كيليان مبابي يسجّل أسرع أهداف الدوري الفرنسي منذ أن بدأت أوبتا بجمع أرقام البطولة التفصيلية في (07/2006) بعد 8 ثوان من صافرة البداية. https://t.co/SqrcV7emsf — OptaArabi (@OptaArabi) August 21, 2022

وفي أول جولتين من الدوري الفرنسي فاز باريس سان جيرمان 5/0 على كليرمون فوت، و5/2 على مونبلييه.

ويلعب باريس سان جيرمان اليوم الأحد مع ليل الذي نجح في الفوز بلقب الدوري الفرنسي موسم 2020/2021، مع كريستوف غالتييه، المدير الفني الحالي لباريس سان جيرمان.

وفي آخر 10 مباريات في مختلف المسابقات بين باريس سان جيرمان وليل فاز الفريق الباريسي 6 مرات، في حين فاز ليل ثلاث مرات وتعادلا مرة وحيدة.

وبحسب موقع ”transfermarkt“ فقد سبق لمبابي لعب 11 مباراة ضد ليل، سجل فيها 5 أهداف وصنع 7، وفاز 7 مرات وتعادل مرة وخسر في ثلاث.

وغاب مبابي عن مباراة باريس سان جيرمان أمام كليرمون فوت في الجولة الأولى من الدوري الفرنسي، قبل أن يلعب 86 دقيقة أمام مونبلييه في الجولة الثانية.