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رياضة

هدف كيليان مبابي بعد 8 ثوان فقط من انطلاق مباراة ليل وباريس سان جيرمان (فيديو)
تاريخ النشر: 21 أغسطس 2022 19:02 GMT
تاريخ التحديث: 21 أغسطس 2022 19:15 GMT

هدف كيليان مبابي بعد 8 ثوان فقط من انطلاق مباراة ليل وباريس سان جيرمان (فيديو)

سجل كيليان مبابي هدفا بعد 8 ثوان من صافرة بداية مباراة باريس سان جيرمان مع ليل في الجولة الثالثة من الدوري الفرنسي. هدف كيليان مبابي في مرمى ليل بعد 8 ثوان فقط

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المصدر: فريق التحرير - إرم نيوز

سجل كيليان مبابي هدفا بعد 8 ثوان من صافرة بداية مباراة باريس سان جيرمان مع ليل في الجولة الثالثة من الدوري الفرنسي.

ولعب ميسي كرة طولية لمبابي الذي سددها من فوق ليو جارديم حارس ليل.

وبحسب شبكة ”أوبتا“ للأرقام والإحصائيات فإن كيليان مبابي سجل أسرع هدف في الدوري الفرنسي منذ أن بدأت الشبكة جمع أرقام البطولة التفصيلية موسم 2006/2007.

وفي أول جولتين من الدوري الفرنسي فاز باريس سان جيرمان 5/0 على كليرمون فوت، و5/2 على مونبلييه.

ويلعب باريس سان جيرمان اليوم الأحد مع ليل الذي نجح في الفوز بلقب الدوري الفرنسي موسم 2020/2021، مع كريستوف غالتييه، المدير الفني الحالي لباريس سان جيرمان.

وفي آخر 10 مباريات في مختلف المسابقات بين باريس سان جيرمان وليل فاز الفريق الباريسي 6 مرات، في حين فاز ليل ثلاث مرات وتعادلا مرة وحيدة.

وبحسب موقع ”transfermarkt“ فقد سبق لمبابي لعب 11 مباراة ضد ليل، سجل فيها 5 أهداف وصنع 7، وفاز 7 مرات وتعادل مرة وخسر في ثلاث.

وغاب مبابي عن مباراة باريس سان جيرمان أمام كليرمون فوت في الجولة الأولى من الدوري الفرنسي، قبل أن يلعب 86 دقيقة أمام مونبلييه في الجولة الثانية.

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