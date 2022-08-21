بعد خلاف مبابي ونيمار.. غالتييه يكشف ترتيب مسددي ضربات الجزاء في باريس سان جيرمان

حدد المدرب الفرنسي كريستوف غالتييه المدير الفني لباريس سان جيرمان هوية مسدد ضربات الجزاء في الفريق.

وقال غالتييه، اليوم الأحد، قبل مواجهة ليل في الجولة الثالثة من الدوري الفرنسي: ”حددنا مبابي رقم 1 و نيمار رقم 2 في ركلات الجزاء، وإذا كان لديك أكثر من مسدد جيد فهذا أفضل، ثم هنالك أوضاع أخرى من الموسم عليك أن تكون فيها ذكيًا تمامًا كما حدث، أمس، مع بنزيما و هازارد“.

🎱أراد نيمار توجيه رسالة اعتراض على قرار النادي حول صلاحيات مبابي الجديدة. 🎱- في جلسة التصالح مع كامبوس وغالتييه قال نيمار انه لم يكن يعلم ان مبابي سيسدد الركلة الثانية أيضا بعدما سدد الأولى. 🎱- علاقة نيمار ومبابي ستكون محل مراقبة لصناع القرار. 🎱- راموس تدخل لتخفيف التوتر. pic.twitter.com/wMVbUZNG9z — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) August 15, 2022

وكان كريم بنزيما قد سدد ضربة الجزاء الأولى لريال مدريد قبل أن يمنح الكرة لإدين هازارد لتسديد ضربة جزاء ثانية خلال فوز ريال مدريد 4/1 على سيلتا فيغو في الدوري الإسباني، أمس السبت، لكن اللاعب البلجيكي أضاع الضربة.

واختلف نيمار ومبابي على ضرب جزاء خلال فوز باريس سان جيرمان 5/2 على مونبلييه قبل أيام، حيث حصل باريس سان جيرمان على ضربة جزاء أضاعها مبابي في الدقيقة 23، ومنح الحكم الفريق الباريسي ضربة جزاء ثانية، وأراد مبابي تسديدها مجددًا، لكن نيمار رفض وسددها بنجاح.

وكانت علاقة مبابي ونيمار جيدة سابقًا، وكانا حلفاء في الملعب وخارجه، لكن المشاعر تغيرت هذا الموسم خاصة في ظل تقارير تحدثت عن طلب النجم الفرنسي من الإدارة رحيل البرازيلي خلال مفاوضات تجديد عقده.

لم أر غرورا أكبر من ذلك في حياتي.. روني ينتقد تصرف مبابي تجاه ميسي https://t.co/7BkexMi5rk pic.twitter.com/lY5gdVPMwx — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) August 18, 2022

وكانت عدة تقارير تحدثت عن رغبة إدارة باريس سان جيرمان برحيل نيمار في الصيف، وفتحت أمامه أبواب الرحيل، لكنه أصرَّ على البقاء، وأثبت لزملائه في بداية الموسم رغبته في الانخراط بالفريق والتألق.

وسجل نيمار 3 أهداف، وقدم 3 تمريرات حاسمة في أول لقاءين في الدوري الفرنسي، كما سجل هدفين في الفوز بلقب كأس السوبر الفرنسي أمام نانت وهو ما أثار انتباه وإعجاب زملائه في الفريق.