بايرن ميونخ يكتسح بوخوم بسباعية ويحقق الفوز الثالث في الدوري الألماني

حقق بايرن ميونخ فوزه الثالث على التوالي في الدوري الألماني بعد الفوز الكبير بنتيجة 7/0 على مضيفه بوخوم اليوم الأحد، في الجولة الثالثة من البوندسليغا، على ملعب رورستاديون.

وبعد تمريرة متبادلة سجل ليروي ساني الهدف الأول لبايرن ميونخ بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء في الدقيقة الرابعة.

ليفاندوفسكي رحل؟، لا مشكلة في التسجيل، بايرن ميونخ يهزم بوخوم 7-0 في الدوري الألماني. pic.twitter.com/Pi3OrsJIny — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) August 21, 2022

وعزز المدافع الهولندي ماتيس دي ليخت تقدم النادي البافاري في الدقيقة 25 من ضربة رأسية مستغلا ضربة ركنية لعبها جوشوا كيميتش.

ووقع كينغسيلي كومان الهدف الثالث لبايرن ميونخ في الدقيقة 33 بتسديدة يمينية من داخل منطقة الجزاء، واختتم ساديو ماني رباعية الشوط الأول بتسديدة من داخل المنطقة في الدقيقة 42.

ومنح الحكم بايرن ميونخ ضربة جزاء سجل منها ساديو ماني الهدف الشخصي الثاني والخامس لبايرن ميونخ، في الدقيقة 60، قبل أن يسجل كريستيان غامبوا لاعب بوخوم هدفا عكسيا في الدقيقة 69، في حين اختتم سيرج غنابري سباعية بايرن ميونخ في الدقيقة 76.

بايرن ميونخ ينهي الشوط الأول متقدما على بوخوم 4-0. pic.twitter.com/PUdw6Ibdxf — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) August 21, 2022

ورفع الفوز رصيد بايرن ميونخ إلى 9 نقاط في صدارة ترتيب الدوري الألماني، متقدما بنقطتين عن بروسيا مونشنغلادباخ ويونيون برلين وماينز.

واستهل بايرن ميونخ حملة الدفاع عن لقبه بالفوز 6/1 على آينتراخت فرانكفورت، ثم 2/0 على فولفسبورغ، قبل أن يتغلب على بوخوم اليوم الأحد.

ومن المقرر أن يلعب بايرن ميونخ مع بروسيا مونشنغلادباخ يوم 27 أغسطس، ثم مع فيكتوريا كولن في كأس ألمانيا.

يشار إلى أن بايرن ميونخ نال لقب الدوري الألماني في المواسم العشرة الأخيرة، علما أنه أكثر ناد تتويجا باللقب برصيد 32 لقبا.