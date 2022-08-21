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رياضة

الحارس فينسنت مولر يسجل هدفا من تسديدة بعيدة المدى في دوري الدرجة الثالثة الألماني (فيديو)
تاريخ النشر: 21 أغسطس 2022 16:33 GMT
تاريخ التحديث: 21 أغسطس 2022 17:40 GMT

الحارس فينسنت مولر يسجل هدفا من تسديدة بعيدة المدى في دوري الدرجة الثالثة الألماني (فيديو)

سجل الحارس فينسنت مولر، لاعب نادي دويسبورغ، هدفا رائعا خلال مواجهة فريقه أمام أس فيه ميبن، اليوم الأحد، في الدوري الألماني للدرجة الثالثة. ولعب الحارس فينسنت

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المصدر: فريق التحرير - إرم نيوز

سجل الحارس فينسنت مولر، لاعب نادي دويسبورغ، هدفا رائعا خلال مواجهة فريقه أمام أس فيه ميبن، اليوم الأحد، في الدوري الألماني للدرجة الثالثة.

ولعب الحارس فينسنت مولر، الذي يبلغ من العمر 21 عاما، ضربة حرة، لمست أرض الملعب مرة واحدة بين مدافعي أس فيه ميبن، ثم مرت من فوق الحارس جوناس كريسكين، الذي كان بعيدا عن مرماه.

وانتهت المباراة بفوز دويسبورغ 3/0 على أس فيه ميبن، سجلها عزيز بوهدوز (هدف عكسي)، وفنسنت مولر، ومورتيز ستوبلكامب من ضربة جزاء.

ويحتل دويسبورغ المركز الخامس في الدوري الألماني للدرجة الثالثة برصيد 10 نقاط من 5 مباريات، مقابل 7 نقاط لفريق أس فيه ميبن في المركز العاشر، ويتصدر ميونخ 1860 جدول ترتيب المسابقة برصيد 15 نقطة.

وتحمل ألمانيا الرقم القياسي غير الرسمي، لأطول مسافة سجل منها هدف في تاريخ كرة القدم، والذي جاء عن طريق حارس دارمشتاد، فيليم هوكسهورن، أمام فورتونا كولون، من مسافة (102 مترا) في عام 1985.

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