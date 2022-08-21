الحارس فينسنت مولر يسجل هدفا من تسديدة بعيدة المدى في دوري الدرجة الثالثة الألماني (فيديو)

سجل الحارس فينسنت مولر، لاعب نادي دويسبورغ، هدفا رائعا خلال مواجهة فريقه أمام أس فيه ميبن، اليوم الأحد، في الدوري الألماني للدرجة الثالثة.

ولعب الحارس فينسنت مولر، الذي يبلغ من العمر 21 عاما، ضربة حرة، لمست أرض الملعب مرة واحدة بين مدافعي أس فيه ميبن، ثم مرت من فوق الحارس جوناس كريسكين، الذي كان بعيدا عن مرماه.

Müller ha marcado hoy con el MSV Duisburg ante el Meppen. Todo bien, hasta que te enteras que Müller es el portero del MSV. Así ha sido. Fantasía de gol.pic.twitter.com/AUMD0gcCOL — Andrés Weiss (@andresweiss_) August 21, 2022

وانتهت المباراة بفوز دويسبورغ 3/0 على أس فيه ميبن، سجلها عزيز بوهدوز (هدف عكسي)، وفنسنت مولر، ومورتيز ستوبلكامب من ضربة جزاء.

ويحتل دويسبورغ المركز الخامس في الدوري الألماني للدرجة الثالثة برصيد 10 نقاط من 5 مباريات، مقابل 7 نقاط لفريق أس فيه ميبن في المركز العاشر، ويتصدر ميونخ 1860 جدول ترتيب المسابقة برصيد 15 نقطة.

GOALKEEPER SCORES! Setelah minggu lalu Seny Dieng cetak gol, kali ini kiper MSV Duisburg, Vincent Müller yang cetak gol ke gawang SV Meppen 1912! pic.twitter.com/hLvrnGXCuj — follow @medioclubid (@MedioVideo) August 21, 2022

وتحمل ألمانيا الرقم القياسي غير الرسمي، لأطول مسافة سجل منها هدف في تاريخ كرة القدم، والذي جاء عن طريق حارس دارمشتاد، فيليم هوكسهورن، أمام فورتونا كولون، من مسافة (102 مترا) في عام 1985.