صحف رياضية: ريال مدريد "فريق مدمر".. و"أوباميانغ يقول نعم لتشيلسي"

شكل فوز ريال مدريد الكبير على سيلتا فيغو، ومباراة ريال سوسيداد وبرشلونة، ولقاء باريس سان جيرمان وليل، في ظل صراع نيمار ومبابي، العناوين الأبرز للصحف الرياضية العالمية الصادرة، صباح اليوم الأحد.

كما اهتمت ببطولة أوروبا لألعاب القوى ونتائج الدوريات الأوروبية في فرنسا وإيطاليا، وفوز إنتر ميلان 3-0 على سبيزيا، وأولمبيك مارسيليا على نانت 2-1، وقمة أتلانتا وميلان، وأخبار سوق الانتقالات.

ونستعرض معكم أبرز عناوين الصحف الرياضية العالمية:

الصحف الإسبانية

ماركا

ركزت الصحيفة على فوز ريال مدريد 4-1 على سيلتا فيغو في الدوري الإسباني، وكتبت: ”فريق مدمر“.

الصحيفة تحدثت عن فوز العداء الإسباني ألفارو مارتين بذهبية 20 كيلومترا مشياً، وكتبت: ”مشي انتصار“.

الصحيفة اهتمت بلقاءي أتلتيكو مدريد وفياريال، وريال سوسيداد وبرشلونة في الدوري الإسباني، وكتبت: ”ليفاندوفسكي لقطع جفاف دام 312 دقيقة“.

سبورت

ركزت الصحيفة على لقاء ريال سوسيداد وبرشلونة في الدوري الإسباني، وكتبت: ”للفوز ”.

الصحيفة اهتمت بأخبار برشلونة، وكتبت: ”برشلونة يعمل على تسجيل كوندي“، و“أوباميانغ يقول نعم لتشيلسي“، و“ممفيس ديباي قد يصبح اليوم لاعبا ليوفنتوس“، و“ أومتيتي يغادر معارا لليتشي“.

كما اهتمت بفوز ريال مدريد على سيلتا فيغو 4-1 في الدوري الإسباني، وكتبت: ”لكمة ريال مدريد حسمت لقاء سيلتا فيغو“.

الصحيفة اهتمت بفوز الإسباني ألفارو مارتين بذهبية 20 كيلومترا مشيا في بطولة أوروبا لألعاب القوى.

موندو ديبورتيفو

ركزت الصحيفة على لقاء ريال سوسيداد وبرشلونة، وكتبت: ”الفوز والبيع“.

الصحيفة اهتمت بفوز ريال مدريد على سيلتا فيغو 4-1 في الدوري الإسباني، وكتبت: ”ريال مدريد لا يفتقدون كاسيميرو“.

كما اهتمت بتألق العدائين الإسبانيين في 20 كيلومترا مشيا ببطولة أوروبا لألعاب القوى.

آس

ركزت الصحيفة على فوز ريال مدريد على سيلتا فيغو 4-1 في الدوري الإسباني، وكتبت: ”في غياب كاسيميرو.. مودريتش“.

الصحيفة تحدثت عن فوز الإسباني ألفارو مارتين بذهبية 20 كيلومترا مشيا في بطولة أوروبا لألعاب القوى.

الصحيفة اهتمت بلقاءي أتلتيكو مدريد وفياريال، وريال سوسيداد أمام برشلونة في الدوري الإسباني، وكتبت: ”إيمري أمام وحشه الأسود“، و“تشافي يحافظ على التشويق رفقة كوندي“.

الصحف الفرنسية

ليكيب

ركزت الصحيفة على فوز أولمبيك مارسيليا على نانت 2-1 في الدوري الفرنسي، وكتبت: ”كل شيء جديد.. كل شيء جميل“.

الصحيفة اهتمت بقمة ليل وباريس سان جيرمان وخلاف مبابي ونيمار، وكتبت: ”نيمار – مبابي، ليل السلام؟“.

الصحف الإيطالية

لاغازيتا ديللو سبورت

ركزت الصحيفة على فوز إنتر ميلان على سبيزيا 3-0 في الدوري الإيطالي، وكتبت: ”انظر إلى لوكاكو ولاوتارو“.

الصحيفة اهتمت بلقاء أتلانتا وميلان في قمة الدوري الإيطالي، وكتبت: ”دون تنفس“.

كما اهتمت بسوق انتقالات يوفنتوس، وكتبت: ”أمل باراديس“.