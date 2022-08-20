فيردر بريمن ينتفض بثلاثية متأخرة ليفوز 3-2 على بروسيا دورتموند

أحرز فيردر بريمن ثلاثة أهداف في الدقائق الأخيرة ليقلب تأخره بهدفين إلى فوز 3-2 على مضيفه بروسيا دورتموند وينهي البداية المثالية لمنافسه في دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم اليوم السبت.

وهز لي بوكنان الشباك في الدقيقة 89، ثم أدرك نيكلاس شميدت التعادل في الوقت المحتسب بدل الضائع، قبل أن يكمل أوليفر بيرك انتفاضة بريمن في اللحظات الأخيرة بتسديدة قوية في مرمى غريغور كوبل.

ومنح يوليان براندت التقدم لدورتموند بتسديدة في مرمى ييري بافلينكا في نهاية الشوط الأول بعد أداء متواضع من صاحب الأرض.

وكان بريمن، الذي سدد عشر كرات على المرمى مقابل تسديدتين لدورتموند بحلول الدقيقة 75، كان الأكثر خطورة بفضل أسلوبه السلس.

لكن موقفه تأزم عندما هز رافائيل جيريرو الشباك بتسديدة من 25 مترا قبل 13 دقيقة من النهاية.

لكن بريمن رفض الاستسلام، وقلص الفارق عبر بوكنان في الدقيقة 89، قبل أن يدرك شميدت التعادل ثم حسم بيرك الفوز ليتوقف رصيد دورتموند عند ست نقاط من ثلاث مباريات.

ولدى بايرن ميونخ حامل اللقب ست نقاط قبل أن يحل ضيفا على بوخوم غدا الأحد.

ويتصدر بروسيا مونشنغلادباخ المسابقة بسبع نقاط بعد انتصاره 1-صفر على هيرتا برلين أمس الجمعة.

وما زال شالكه في انتظار فوزه الأول منذ عودته إلى دوري الأضواء عقب تعادله بدون أهداف في ملعب فولفسبورغ.

وأنقذ كون كاستيلس حارس فولفسبورغ ركلة جزاء من زيمون تروده في الوقت المحتسب بدل الضائع للشوط الأول، ثم قرر الحكم إعادتها ليتصدى لها الحارس البلجيكي مرة أخرى.

واستمرت البداية الكارثية لباير ليفركوزن، الذي سيشارك في دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا، إذ تلقى الخسارة الرابعة على التوالي بجميع المسابقات والثالثة في الدوري بهزيمته 3-صفر أمام ضيفه هوفنهايم في أسوأ بداية للفريق في تاريخه في المسابقة.