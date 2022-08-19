للسوق حساباته.. غالتييه يعلق على إمكانية رحيل نيمار عن باريس سان جيرمان

رد المدرب الفرنسي كريستوف غالتييه المدير الفني لباريس سان جيرمان على إمكانية بيع النجم البرازيلي نيمار في الأيام الأخيرة من السوق الصيفي الحالي.

وقال غالتييه: ”سوق الانتقالات دائما عامرة بالمفاجآت“.

وأضاف: ”لم أسمع أن نيمار طلب الرحيل عن باريس سان جيران، إنه يؤدي بشكل جيد في التدريبات والمباريات“.

وتابع: ”نيمار لم يمنحني انطباعا بأنه لاعب بديل أو على قيد الانتظار، ومع ذلك تبقى للسوق حساباته“.

وترك غالتييه الباب مفتوحا أمام كل الاحتمالات بشأن المسدد الأول لضربات الجزاء بعد أزمة نيمار وكيليان مبابي في الجولة الثانية من الدوري الفرنسي.

وقال غالتييه: ”الموقف يتغير حسب اللاعبين المتاحين في الملعب، وظروف كل مباراة“.

وأوضح: ”ما حدث في المباراة الماضية (أمام مونبلييه) كان واضحا، مبابي أضاع ضربة الجزاء الأولى، ثم دار نقاش سريع مع نيمار، وقرر مبابي تلك الضربة الثانية طالما بدا زميله جاهزا“.

وأتم مدرب باريس سان جيرمان ”تحدثنا في الأمر في اليوم التالي للمباراة، الموقف انتهى تماما“.

ورفض غالتييه الكشف عن ترتيب اللاعبين حال احتساب ضربة جزاء لباريس سان جيرمان أمام ليل في الجولة الثالثة من الدوري الفرنسي.

وقال: ”سأبلغ اللاعبين وقتها.. قد يسدد ليونيل ميسي أو سيرجيو راموس، الثنائي مميز في ركلات الجزاء“.

وواصل: ”لكن أفضل أن يسدد أحد المهاجمين ضربات الجزاء، ليس من أجل الأرقام والإحصاءات، بل من أجل رفع ثقته بنفسه، وليكون المهاجم طامحا في تسجيل المزيد من الأهداف“.

وتابع: ”الالتزام بالتعليمات مهم، ولكن التحضير طوال الأسبوع يختلف تماما عن أجواء المباريات، في بعض الأحيان يكون المدرب بعيدا عن مسرح الأحداث داخل الملعب، لذا يجب أن يتسم كل لاعب بالذكاء، ليقرر متى يسدد أو يقدم هدية ليعزز ثقة زميله بنفسه“.