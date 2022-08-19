رئيس فيردر بريمن يؤيد استخدام الألعاب النارية في ملاعب مباريات الدوري الألماني

قال هوبرتوس هيس-جرونيفالد رئيس نادي فيردر بريمن إنه يؤيد السماح ”المقنن والمحدود“ باستخدام الألعاب النارية في الملاعب خلال مباريات دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم لكنه يعارض المنع التام المطبق حاليا.

ولا تسمح السلطات الألمانية للجمهور باستخدام أي ألعاب أو صواريخ نارية من أي نوع خلال مباريات الدوري الألماني ويتعرض من يخالف ذلك لعقوبات.

ونقلت صحيفة ”سوددويتشه تسايتونغ“ عن هيس-جرونيفالد قوله: ”علينا بحث السماح بالاستخدام المقنن والمحدود للألعاب النارية“ لأن ذلك ربما يساعد في وقف انتشار ”المنع والتجريم“.

وتأتي تصريحات رئيس النادي بعد قيام الشرطة بتفتيش جمهور الفريق قبل مباراته الأولى في موسم الدوري في ملعب فولفسبورغ والذي كان بمثابة مفاجأة للكثيرين الذين قرروا التخلي عن حضور المباراة والعودة إلى فيردر بريمن.

وعاد فيردر بريمن إلى الدوري الألماني الدرجة الأولى بعد موسم من هبوطه، وحقق الفريق تعادلين في أول جولتين أمام فولفسبورغ وشتوتغارت.

وسبق أن حقق فيردر بريمن لقب الدوري الألماني 4 مرات، و6 ألقاب في كأس ألمانيا، و3 ألقاب في كأس السوبر الألماني، ولقبا في كأس الكؤوس الأوروبية (ألغيت)