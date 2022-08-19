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رياضة

فتح تحقيق في علاقة طرد لاعب أغروبيكاريو أمام بوكا جونيورز بكأس الأرجنتين بالمراهنات
تاريخ النشر: 19 أغسطس 2022 7:19 GMT
تاريخ التحديث: 19 أغسطس 2022 7:35 GMT

فتح تحقيق في علاقة طرد لاعب أغروبيكاريو أمام بوكا جونيورز بكأس الأرجنتين بالمراهنات

فتحت السلطات الأرجنتينية، الليلة الماضية، تحقيقا بشأن ما إذا كانت المراهنات لعبت دورا في طرد لاعب من أغروبيكاريو أمام بوكا جونيورز في مباراة بكأس الأرجنتين لكرة

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المصدر: رويترز

فتحت السلطات الأرجنتينية، الليلة الماضية، تحقيقا بشأن ما إذا كانت المراهنات لعبت دورا في طرد لاعب من أغروبيكاريو أمام بوكا جونيورز في مباراة بكأس الأرجنتين لكرة القدم هذا الشهر.

وحصل ميلتون لينديكر على بطاقة حمراء بعد ثماني دقائق من بداية المباراة التي أقيمت في العاشر من أغسطس آب الحالي؛ بسبب تدخل ضد إسيكيل سيبايوس.

وفاز بوكا جونيورز بالمباراة 1/0 لكن سيبايوس تعرض لإصابة خطيرة في الكاحل تطلبت خضوعه لجراحة.

وقال مكتب المدعي العام لمدينة بوينس آيرس عبر حسابه على ”تويتر“: ”المدعي العام (سيلسا راميريز) تحقق في ما إذا كانت هناك مراهنات بشأن طرد لاعب أجروبيكاريو قبل مرور عشر دقائق من المباراة“.

وذكرت وسائل إعلام محلية في البداية أن المراهنات قد تكون متورطة في الأمر.

وقال مصدر من مكتب المدعي العام لرويترز: ”نريد أن نرى ما إذا كانت هناك أي حقيقة في التقارير الإعلامية“، مضيفا أن هذا النوع من المراهنات سيكون غير قانوني.

وقال لينديكر إن فكرة طرده عن عمد كانت: ”مجنونة تماما“.

ونقلت عنه وسائل إعلام قوله: ”هل سأترك فريقي يلعب منقوصا؟ ألعب ضد بوكا جونيورز في مباراة يريد الجميع المشاركة فيها. شيء من هذا القبيل لم يحدث لي قط“.

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