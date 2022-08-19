فتح تحقيق في علاقة طرد لاعب أغروبيكاريو أمام بوكا جونيورز بكأس الأرجنتين بالمراهنات

فتحت السلطات الأرجنتينية، الليلة الماضية، تحقيقا بشأن ما إذا كانت المراهنات لعبت دورا في طرد لاعب من أغروبيكاريو أمام بوكا جونيورز في مباراة بكأس الأرجنتين لكرة القدم هذا الشهر.

وحصل ميلتون لينديكر على بطاقة حمراء بعد ثماني دقائق من بداية المباراة التي أقيمت في العاشر من أغسطس آب الحالي؛ بسبب تدخل ضد إسيكيل سيبايوس.

Newell's defender Milton Leyendeker, who is on loan at #Agropecuario, was sent off after just over 6 minutes had been played in their Copa Argentina match against Boca Juniors for this heavy challenge on Exequiel Zeballos. Boca won the game 1-0. #Newells pic.twitter.com/WIoLP8KWCT — Newell's Old Boys – English (@Newells_en) August 11, 2022

وفاز بوكا جونيورز بالمباراة 1/0 لكن سيبايوس تعرض لإصابة خطيرة في الكاحل تطلبت خضوعه لجراحة.

وقال مكتب المدعي العام لمدينة بوينس آيرس عبر حسابه على ”تويتر“: ”المدعي العام (سيلسا راميريز) تحقق في ما إذا كانت هناك مراهنات بشأن طرد لاعب أجروبيكاريو قبل مرور عشر دقائق من المباراة“.

وذكرت وسائل إعلام محلية في البداية أن المراهنات قد تكون متورطة في الأمر.

🟥 🥋🦴Sensitive material 🦴🥋🟥 Red card for Milton Leyendeker from Agropecuario. No VAR in the Copa Argentina but the ref changed his decision 🟨#Boca #Agropecuario #CopaArgentina pic.twitter.com/WNhtQ3AhZp — Argentina Football Shirts 🇦🇷 (@ARGshirts) August 11, 2022

وقال مصدر من مكتب المدعي العام لرويترز: ”نريد أن نرى ما إذا كانت هناك أي حقيقة في التقارير الإعلامية“، مضيفا أن هذا النوع من المراهنات سيكون غير قانوني.

وقال لينديكر إن فكرة طرده عن عمد كانت: ”مجنونة تماما“.

ونقلت عنه وسائل إعلام قوله: ”هل سأترك فريقي يلعب منقوصا؟ ألعب ضد بوكا جونيورز في مباراة يريد الجميع المشاركة فيها. شيء من هذا القبيل لم يحدث لي قط“.