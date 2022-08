فتح تحقيق في علاقة طرد لاعب أغروبيكاريو أمام بوكا جونيورز بكأس الأرجنتين بالمراهنات

فتحت السلطات الأرجنتينية، الليلة الماضية، تحقيقا بشأن ما إذا كانت المراهنات لعبت دورا في طرد لاعب من أغروبيكاريو أمام بوكا جونيورز في مباراة بكأس الأرجنتين لكرة القدم هذا الشهر.

وحصل ميلتون لينديكر على بطاقة حمراء بعد ثماني دقائق من بداية المباراة التي أقيمت في العاشر من أغسطس آب الحالي؛ بسبب تدخل ضد إسيكيل سيبايوس.

Newell's defender Milton Leyendeker, who is on loan at #Agropecuario, was sent off after just over 6 minutes had been played in their Copa Argentina match against Boca Juniors for this heavy challenge on Exequiel Zeballos. Boca won the game 1-0. #Newells pic.twitter.com/WIoLP8KWCT

— Newell's Old Boys – English (@Newells_en) August 11, 2022