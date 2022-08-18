لم أر غرورا أكبر من ذلك في حياتي.. روني ينتقد تصرف مبابي تجاه ميسي

انتقاد واين روني مدرب دي سي يونايتد الأمريكي، المهاجم الفرنسي كيليان مبابي، لاعب باريس سان جيرمان، في المباراة الأخيرة في الدوري الفرنسي.

وقال روني في حوار مع Depar Sports: ”لاعب يبلغ من العمر 23 عاما ويدفع ميسي، لم أر غرورا أكبر من ذلك في حياتي“.

Kylian Mbappe really had the audacity to ask Neymar to give him the second penalty after he he missed his first one 😐

pic.twitter.com/DxFML8jxqf — LSPN FC (@LSPNFC_) August 14, 2022

وأضاف: ”هناك من يجب أن يذكر مبابي بأن ميسي وهو بعمر 23 عاما، توج بالفعل بأربع كرات ذهبية“.

وفي الجولة الماضية أمام مونبلييه، حصل باريس سان جيرمان على ركلة جزاء أهدرها مبابي، ثم تحصل على ركلة جزاء أخرى نفذها نيمار بنجاح، ليشهد اللقاء، دفع مبابي لميسي، ليبدو الأخير مندهشا من تصرف المهاجم الفرنسي.

واين روني لاعب مانشستر يونايتد السابق عن اصطدام كيليان مبابي بالأرجنتيني ليونيل ميسي: "لاعب عمره 22 أو 23 عامًا يصطدم بكتف ك ميسي .. لم أر أبدًا شخصا مغرورا مثله.. فقط رسالة إلى مبابي عندما كان ميسي بعمر 22 عام كان لديه 4 كرات ذهبية". pic.twitter.com/rcVf9FK1Es — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) August 18, 2022

وفي مباراة باريس سان جيرمان أمام مونبلييه، منح الحكم باريس سان جيرمان ضربة جزاء أضاعها مبابي، ثم منح الحكم باريس سان جيرمان ضربة جزاء جديدة أراد مبابي تسديدها لكن نيمار هو من سدد وسجل بنجاح.

وشهدت المباراة دفع مبابي لميسي، وبدا اللاعب الأرجنتيني مندهشا من تصرف مبابي.

خلال مباريات #باريس_سان_جيرمان التحضيرية حصل ميسي على ركلة جزاء ومنحها لراموس لتسديدها، بعد حصوله على ركلة الجزاء أمام مونبلييه ومع صراع مبابي ونيمار على الكرة ذهب بعيدًا وتركهما يتشاجران، رغم أنه هو من حصل عليها بل وتجاهل دفعة مبابي له، هذا ما تعنيه كلمة أسطورة❤️ pic.twitter.com/ARe7YBAjgr — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) August 17, 2022

وأدت أزمة نيمار ومبابي بسبب الخلاف على من ينفذ ضربة الجزاء أمام مونبلييه، مزيدا من الانقسام والتوتر داخل غرف ملابس باريس سان جيرمان.

ووفقا لموقع ”غول“ فإن الأزمة بين نيمار ومبابي زادت من انقسام غرفة ملابس باريس سان جيرمان، وكسب البرازيلي قوة إضافية لدى زملائه القادة، خاصة ليونيل ميسي والإسباني سيرجيو راموس.

جدل نيمار

وأثار نيمار جدلا واسعا بعد إعجابه بتغريدتين من حسابه على ”تويتر“، وجه كاتبهما انتقادات لمبابي في الوقت الذي أشاد فيه بنيمار.

وقام نيمار بإبداء الإعجاب بتغريدتين تقول الأولى: ”نيمار سجل وأذل الحارس، بينما مبابي سدد ركلة جزاء سيئة وأضاعها، وبعد المباراة قال المدرب إن مبابي هو المنفذ الأول، إنها حماقة“.

بينما قالت التغريدة الثانية: ”الآن الموضوع رسمي، مبابي هو المسدد الأول لركلات الجزاء في سان جيرمان، من الواضح بأن الأمر موضوع بعقده، لأنه لا يمكن في أي ناد في العالم بأن يكون هو المسدد بفريق يتواجد به نيمار، يبدو أن عقد مبابي الجديد يجعله مالك باريس سان جيرمان“.

وكان مبابي على أعتاب الانتقال إلى ريال مدريد هذا الصيف في صفقة انتقال حر، بنهاية عقده مع باريس سان جيرمان، لكن إدارة النادي نجحت في إقناع اللاعب بالتجديد لثلاثة مواسم.