لم أر غرورا أكبر من ذلك في حياتي.. روني ينتقد تصرف مبابي تجاه ميسي

انتقاد واين روني مدرب دي سي يونايتد الأمريكي، المهاجم الفرنسي كيليان مبابي، لاعب باريس سان جيرمان، في المباراة الأخيرة في الدوري الفرنسي.

وقال روني في حوار مع Depar Sports: ”لاعب يبلغ من العمر 23 عاما ويدفع ميسي، لم أر غرورا أكبر من ذلك في حياتي“.

Kylian Mbappe really had the audacity to ask Neymar to give him the second penalty after he he missed his first one 😐

— LSPN FC (@LSPNFC_) August 14, 2022