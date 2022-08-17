أزمة نيمار ومبابي تشعل انقساما داخل غرفة ملابس باريس سان جيرمان

أدت أزمة النجمين البرازيلي نيمار داسيلفا والفرنسي كيليان مبابي، والتي تفجرت بسبب الخلاف على من ينفذ ضربة جزاء خلال لقاء مونبلييه الأخير، لمزيد من الانقسام والتوتر داخل غرف ملابس باريس سان جيرمان.

وبحسب موقع ”غول“، فالأزمة بين النجمين زادت من انقسام غرفة ملابس باريس سان جيرمان، وكسب البرازيلي نيمار قوة إضافية لدى زملائه القادة، خاصة الأرجنتيني ليونيل ميسي والإسباني سيرجيو راموس.

وفضل كيليان مبابي التجديد مع باريس سان جيرمان وعدم الرحيل إلى ريال مدريد لتحقيق حلمه، لكن بشروط أن يكون قائدا للمشروع والنجم الأول للفريق، لكن بحسب الموقع فاللاعب تراجع تأثيره داخل الفريق مقابل تأثير البرازيلي نيمار.

🎱أراد نيمار توجيه رسالة اعتراض على قرار النادي حول صلاحيات مبابي الجديدة. 🎱- في جلسة التصالح مع كامبوس وغالتييه قال نيمار انه لم يكن يعلم ان مبابي سيسدد الركلة الثانية أيضا بعدما سدد الأولى. 🎱- علاقة نيمار ومبابي ستكون محل مراقبة لصناع القرار. 🎱- راموس تدخل لتخفيف التوتر. pic.twitter.com/wMVbUZNG9z — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) August 15, 2022

وبدلا من أن تكون هناك وحدة في غرفة الملابس من أجل الهدف الأساسي والكبير للفريق الفوز بدوري أبطال أوروبا، وجد المدرب الجديد كريستوف غالتييه نفسه أمام انقسام خطير وكبير داخل غرفة الملابس ويدفع الفريق على حافة الأزمة.

ويشعر مبابي بالانزعاج من دوره الضئيل في التسلسل الهرمي بغرفة الملابس مقارنة بالاحترام الذي يعتقد أنه حصل عليه بعد قرار البقاء، وأظهر إحباطه من تأثير البرازيلي نيمار خصوصا بعد البداية القوية في الموسم الحالي للنجم البرازيلي.

كانت علاقة مبابي ونيمار جيدة سابقا وكانا حلفاء في الملعب وخارجه، لكن المشاعر تغيرت هذا الموسم خصوصا في ظل تقارير تحدثت عن طلب النجم الفرنسي من الإدارة رحيل البرازيلي خلال مفاوضات تجديد عقده.

شاهد لقطة رفض نيمار منح مبابي الكرة لتسديد ركلة الجزاء.. وتطورات الأزمة (فيديو) https://t.co/iTK9bk7ckm pic.twitter.com/AGckjphVDQ — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) August 14, 2022

وكانت عدة تقارير تحدثت عن رغبة إدارة باريس سان جيرمان برحيل نيمار في الصيف، وفتحت أمامه أبواب الرحيل، لكنه أصر على البقاء وأثبت لزملائه في بداية الموسم رغبته في الانخراط بالفريق والتألق سواء في التدريبات أو اللقاءات.

وسجل نيمار 3 أهداف وقدم 3 تمريرات حاسمة في أول لقاءين في الدوري الإسباني، كما سجل هدفين في الفوز بلقب كأس السوبر الفرنسي أمام نانت وهو ما أثار انتباه وإعجاب زملائه في الفريق.

وفي المقابل تعرض كيليان مبابي لانتقادات كبيرة بسبب سلوكه أثناء لقاء مونبلييه وخلال حادثين، حيث توقف عن الركض حين لم يمرر له زميله الكرة، وتجادل مع نيمار بشأن ضربة الجزاء الثانية بعدما أضاع الأولى، وهو ما أثر سلبيا على موقف زملائه منه.