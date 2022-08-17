صحف رياضية: "سيبايوس يقرر البقاء في ريال مدريد".. و"برشلونة يستهدف فويث"

شكلت رغبة تين هاغ، مدرب مانشستر يونايتد، في رحيل كريستيانو رونالدو سريعا، وأخبار سوق الانتقالات، ومفاوضات برشلونة لضم لاعب فياريال فويث، وتفعيل باريس سان جيرمان عملية المغادرين، العناوين الأبرز للصحف الرياضية العالمية الصادرة صباح اليوم الأربعاء.

كما اهتمت الصحف بتلقي أندرسون، مدافع كريستال بالاس، تهديدات بالقتل بعد تسببه في طرد داروين نونيز مهاجم ليفربول، وقرار سيبايوس بالبقاء في ريال مدريد، واستهداف مانشستر يونايتد لاعبي فرق مدريد، وبطولة أوروبا لألعاب القوى في ميونخ.

ونستعرض معكم أبرز عناوين الصحف الرياضية العالمية:

الصحف الإسبانية

ماركا

ركزت الصحيفة على اهتمام مانشستر يونايتد بضم البرازيلي كاسيميرو من ريال مدريد والبرتغالي جواو فيليكس من أتلتيكو مدريد، وكتبت: ”مانشستر يونايتد يصطاد في مدريد“.

الصحيفة اهتمت ببرشلونة وسوق الانتقالات، وكتبت: ”برشلونة التعاقدات: يتبقى له 4 على الأقل ويفكر في خوان فويث“.

سبورت

ركزت الصحيفة على اهتمام برشلونة بمدافع فياريال، وكتبت: ”مفاوضات من أجل فويث“.

الصحيفة تحدثت عن مستقبل كريستيانو رونالدو، وكتبت: ”تين هاغ يفتح الباب لرحيل كريستيانو رونالدو“.

الصحيفة اهتمت برغبة مانشستر يونايتد التعاقد مع البرازيلي كاسيميرو من ريال مدريد، وكتبت: ”كاسيميرو هدف تين هاغ“.

كما اهتمت بهزيمة برشلونة للسيدات أمام بايرن ميونخ 2-1 وذهبية وفضية لإسبانيا في بطولة أوروبا لألعاب القوى.

موندو ديبورتيفو

ركزت الصحيفة على أخبار برشلونة وتطورات تسجيل المدافع كوندي، وكتبت: ”اجتماع من أجل فويث“، و“كوندي مرتبط برحيل ممفيس ديباي“.

الصحيفة اهتمت بتألق العدائين الإسبانيين في بطولة أوروبا لألعاب القوى بميونخ، وكتبت: ”مطر من الميداليات في ميونخ“.

آس

ركزت الصحيفة على داني سيبايوس، لاعب وسط ريال مدريد، وكتبت: ”لا يمكن المساس به.. سيبايوس يقرر البقاء في ريال مدريد“.

كما تحدثت عن برشلونة، وكتبت: ”الهدف فويث“.

الصحيفة اهتمت بألفارو موراتا مهاجم أتلتيكو مدريد، وكتبت: ”موراتا لم يعد يساوي 35 مليون يورو“.

كما اهتمت بتألق العدائين الإسبانيين في بطولة أوروبا لألعاب القوى، وكتبت: ”ذهبية وفضيتان“.

الصحافة البريطانية

ذا صن

ركزت الصحيفة على مستقبل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في مانشستر يونايتد، وكتبت: ”اضطراب في أولد ترافورد: هذا لا يمكن أن يحمل رونالدو“، و“إيريك تين هاغ يرغب في رحيل كريستيانو رونالدو الآن“.

الصحيفة اهتمت بتلقي أندرسون مدافع كريستال بالاس، تهديدات بالقتل بعد تسببه في طرد مهاجم ليفربول داروين نونيز، وكتبت: ”أندرسون: مشجع قال لي: سأقتلك“.

الصحف الفرنسية

ليكيب

ركزت الصحيفة على أولمبيك مارسيليا والتغييرات داخل الفريق، وكتبت: ”كيف غير أولمبيك مارسيليا كل شيء؟“.

الصحيفة اهتمت بباريس سان جيرمان، وكتبت: ”باريس سان جيرمان يفعل عملية المغادرين“.

كما اهتمت بفريق نيس، وكتبت: ”نيس يستهدف بيبي وكافاني“.