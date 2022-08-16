إلغاء قرار إعادة مباراة البرازيل والأرجنتين في تصفيات كأس العالم

تقرر إلغاء قرار إعادة مباراة البرازيل والأرجنتين في تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة إلى كأس العالم 2022.

وأصدر الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، بيانًا رسميًا يفيد بأنه بناءً على الاتفاق مع الاتحاد البرازيلي، وافق الفيفا على التراجع عن خوض المباراة، وسيتمكن الفريقان من ترتيب مباريات ودية استعدادًا لكأس العالم.

توقف مباراة #البرازيل_الارجنتين بعد طلب وزارة الصحة البرازيلية بإخراج لاعبين الأرجنتين القادمين من بريطانيا.

لاعبو المنتخب الأرجنتيني شعروا بالغضب واتجهوا إلى غرفة تغيير الملابس #brazilvsargentina pic.twitter.com/XNcNgCevFj — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) September 5, 2021

وقال الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم: ”أبلغ الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم أنه في إطار الإجراءات التأديبية للحوادث التي وقعت في مباراة البرازيل والأرجنتين، في 5 سبتمبر 2021، قام الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم والاتحاد البرازيلي لكرة القدم والفيفا بحل النزاع أمام محكمة التحكيم الرياضية (TAS)“.

وقبل الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم والاتحاد البرازيلي مسؤوليات كل منهما عن الأحداث التي أدت إلى تعليق المباراة، كما تم التحقق من ذلك من قبل الهيئات القضائية للفيفا، وأنه يجب عليهم تحمل العقوبة المناسبة.

ونتيجة لذلك، أُمر الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم بدفع غرامة إجمالية قدرها 150 ألف فرنك سويسري، تم تعليق نصفها لفترة اختبار مدتها سنتان.

وسيتم التبرع بنصف الغرامة (25 ٪ من إجمالي الغرامة) إلى منظمة الصحة العالمية، دعمًا لجهودها المستمرة بمكافحة COVID-19.

وتم إيقاف مباراة المنتخبين في التصفيات المؤهلة التي أقيمت، في 5 سبتمبر الماضي، في ساو باولو؛ بعد محاولة عناصر من وزارة الصحة البرازيلية إخراج إميليانو مارتينيز، وكريستيان روميرو، وجيوفاني لوسيلسو، من الملعب، بعد 6 دقائق من صافرة البداية بسبب بروتوكولات COVID-19.

واتهمت السلطات الصحية البرازيلية اللاعبين بخرق قواعد الحجر الصحي، رغم أن السلطات البرازيلية أمرتهم بالعزل الذاتي فورًا قبل ساعات من انطلاق المواجهة.

منتخب البرازيل يرفض لعب المباراة المؤجلة ضد الأرجنتين في تصفيات كأس العالم https://t.co/KWZV6qxnCP pic.twitter.com/SxgznjWfWz — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) August 11, 2022

وقرر الفيفا أيضًا إيقاف 4 لاعبين من الأرجنتين لمباراتين، وهم: الحارس إيميليانو مارتينيز، كريستيان روميرو، جيوفاني لوسيلسو، إميليانو بوينديا؛ وذلك لمخالفتهم البروتوكول الصحي.

وتأهل منتخبا البرازيل والأرجنتين إلى نهائيات كأس العالم، بغض النظر عن نتيجة اللقاء المعلق.

وأوقعت القرعة منتخب البرازيل في المجموعة السابعة مع صربيا وسويسرا والكاميرون، في حين يلعب منتخب الأرجنتين في المجموعة الثالثة مع المكسيك، وبولندا والسعودية.