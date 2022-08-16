صحف رياضية: "برشلونة - دي يونغ: حرب أعصاب".. و"سترة نجاة فينيسيوس جونيور"

شكلت أخبار سوق الانتقالات، وتحديد مانشستر سيتي لسعر برناردو سيلفا، وفوز أتلتيكو مدريد الكبير في الدوري الإسباني، العناوين الأبرز للصحف الرياضية العالمية الصادرة، صباح اليوم الثلاثاء.

كما اهتمت الصحف بمحاكمة الفرنسي بنجامين ميندي، لاعب مانشستر سيتي، بتهم الاغتصاب، وكواليس سوق انتقالات باريس سان جيرمان، وسترة نجاة فينيسيوس جونيور، نجم ريال مدريد.

ونستعرض معكم أبرز عناوين الصحف الرياضية العالمية:

الصحف الإسبانية

ماركا

ركزت الصحيفة على فوز أتلتيكو مدريد على خيتافي 3-0 في الدوري الإسباني، وكتبت ”موراتا وجواو فيليكس من أجل الحلم“.

الصحيفة تحدثت عن صراع لاعبي بايرن ميونخ السابقين ليفاندوفسكي من برشلونة ودافيد ألابا من ريال مدريد، وكتبت ”صراع يفرض نفسه“.

الصحيفة اهتمت ببرشلونة وسوق الانتقالات، وكتبت ”السرعة النهائية من أجل ماركوس ألونسو“.

سبورت

ركزت الصحيفة على أخبار برشلونة والبحث عن صفقات، وكتبت ”عملية البحث عن ظهير“، و“برشلونة – دي يونغ: حرب أعصاب قبل 15 يوما من النهاية“، و“مانشستر سيتي يقيم بيرناردو سيلفا بـ100 مليون يورو“، و“اجتماع يوفنتوس وممفيس لإسراع عملية خروجه من برشلونة“.

الصحيفة اهتمت بفوز أتلتيكو مدريد على خيتافي 3-0 في الدوري الإسباني، وكتبت ”أتلتيكو مدريد يبدأ الدوري بقوة“.

موندو ديبورتيفو

ركزت الصحيفة على برشلونة وأخبار سوق الانتقالات، وكتبت ”بيرناردو سيلفا: صعب جدا“، و“ممفيس ويوفنتوس ينهيان الاتفاق بشرط حصوله على رخصة الخروج حرا من برشلونة“.

الصحيفة اهتمت بفوز أتلتيكو مدريد على خيتافي 3-0 وفوز ريال بيتيس على إلتشي 3-0 وتعادل أتلتيك بلباو وريال مايوركا سلبيا في الدوري الإسباني، وكتبت ”موراتا يقرر وغريزمان يولد من جديد“، و“فوز ساحق لبتيس على إلتشي وتعادل سلبي بين بلباو ومايوركا“.

آس

ركزت الصحيفة على فوز أتلتيكو مدريد على خيتافي 3-0 في الدوري الإسباني وتألق ألفارو موراتا، وكتبت ”التعاقد هو موراتا“.

الصحيفة اهتمت بالبرازيلي فينيسيوس جونيور، نجم ريال مدريد، وكتبت ”سترة نجاة فينيسيوس“.

كما اهتمت بالبرتغالي بيرناردو سيلفا ورغبة برشلونة في ضمه، وكتبت ”برشلونة: البحث عن 80 مليون يورو لضم سيلفا“.

الصحف الفرنسية

ليكيب

ركزت الصحيفة على باريس سان جيرمان وخبايا سوق الانتقالات، وكتبت ”باريس سان جيرمان: في كواليس سوق الانتقالات“.

الصحيفة اهتمت بمحاكمة الفرنسي بنجامين ميندي، لاعب مانشستر سيتي، بتهم اغتصاب، وكتبت ”ميندي قدم كمفترس“.