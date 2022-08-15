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رياضة

صحف رياضية: "ريمونتادا ريال مدريد".. و"مبابي - نيمار: معركة الغرور"
تاريخ النشر: 15 أغسطس 2022 7:09 GMT
تاريخ التحديث: 15 أغسطس 2022 8:15 GMT

صحف رياضية: "ريمونتادا ريال مدريد".. و"مبابي - نيمار: معركة الغرور"

شكل فوز ريال مدريد على ألميريا في الدوري الإسباني، وصراع كيليان مبابي ونيمار في باريس سان جيرمان، واشتباك توماس توخيل وأنطونيو كونتي خلال تعادل توتنهام وتشيلسي

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شكل فوز ريال مدريد على ألميريا في الدوري الإسباني، وصراع كيليان مبابي ونيمار في باريس سان جيرمان، واشتباك توماس توخيل وأنطونيو كونتي خلال تعادل توتنهام وتشيلسي في الدوري الإنجليزي الممتاز، العناوين الأبرز للصحف الرياضية العالمية الصادرة صباح اليوم الاثنين.

كما اهتمت الصحف بنتائج لقاءات الدوري الفرنسي والدوري الإيطالي، وأخبار سوق انتقالات برشلونة الساخن، ومشاكل مانشستر يونايتد، وفوز الإسباني كارينيو ببطولة مونتريال للتنس.

ونستعرض معكم أبرز عناوين الصحف الرياضية العالمية:

الصحف الإسبانية

ماركا

ركزت الصحيفة على فوز ريال مدريد 2-1 على ألميريا في الدوري الإسباني، وكتبت: ”ريال مدريد دائما“.

كما اهتمت بحفل الصحيفة، وكتبت: ”حفل في كل مكان“.

الصحيفة اهتمت بلقاء أتلتيكو مدريد وخيتافي، وكتبت: ”موراتا وساؤول منذ البداية“.

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سبورت

ركزت الصحيفة على أخبار برشلونة والتعاقدات الجديدة، وكتبت: ”هجوم نهائي من أجل بيرناردو سيلفا“، و“تشافي يطالب بالتعاقد مع ظهيرين“.

الصحيفة تحدثت عن هزيمة جيرونا أمام فالنسيا 1-0 في الدوري الإسباني، وكتبت: ”جيرونا يخسر بأقل نتيجة أمام فالنسيا“.

كما اهتمت بفوز ريال مدريد على ألميريا 2-1، وكتبت: ”ما زالوا مشتركين في الريمونتادا“.

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موندو ديبورتيفو

الصحيفة اهتمت بسوق انتقالات برشلونة، وكتبت: ”الخط المستقيم النهائي في سوق الانتقالات ساخن لبرشلونة“.

الصحيفة اهتمت بخسارة جيرونا أمام فالنسيا 1-0 وفوز ريال مدريد على ألميريا 2-1 في الدوري الإسباني، وكتبت: ”ضربة جزاء تحكم على جيرونا بالخسارة في أول لقاء العودة للدوري الإسباني“، و“ريمونتادا ريال مدريد“.

الصحيفة اهتمت باشتباك توخيل وكونتي أثناء تعادل توتنهام وتشيلسي 2-2 في الدوري الإنجليزي، وكتبت: ”توخيل وكونتي يشتبكان في لقاء يتطاير منه الشرر“.

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آس

ركزت الصحيفة على فوز ريال مدريد على ألميريا 2-1 في الدوري الإسباني وهدف دافيد ألابا الرائع من ركلة حرة، وكتبت: ”هدف من ركلة حرة لألبا في أول كرة يلمسها وينهي ريمونتادا ريال مدريد“.

الصحيفة تحدثت عن فوز الإسباني كارينيو ببطولة مونتريال للتنس، وكتبت: ”المايسترو كارينيو“.

الصحيفة اهتمت بعودة برشلونة بقوة للتعاقد مع البرتغالي بيرناردو سيلفا، وكتبت: ”التعثر يفعل محاولة التعاقد مع بيرناردو سيلفا“.

كما اهتمت بلقاء خيتافي وأتلتيكو مدريد في الدوري الإسباني، وكتبت: ”موراتا يعود للعب أساسيا“.

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الصحافة البريطانية

ذا صن

ركزت الصحيفة على تعادل توتنهام وتشيلسي 2-2 في الدوري الإنجليزي الممتاز، وشجار المدربين توماس توخيل وأنطونيو كونتي: ”توخيل وكونتي خاضا انفجارين“، و“غضب البلوز من التحكيم بعد شدة شعر“.

الصحيفة اهتمت بمانشستر يونايتد وتصريحات ريو فيرديناند، وكتبت: ”ريو فيرديناند: إيرين تين هاغ باع الجرو لمانشستر يونايتد“، و“جري: اللاعبون يركضون 13 كيلومترا في اليوم“.

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الصحف الفرنسية

ليكيب

ركزت الصحيفة على تعادل أولمبيك مارسيليا أمام ستاد بريست 1-1 في الدوري الفرنسي، وكتبت: ”ضربة طائرة“.

كما اهتمت الصحيفة بصراع البرازيلي نيمار والفرنسي كيليان مبابي لاعبي باريس سان جيرمان، وكتبت: ”مبابي – نيمار: معركة الغرور“.

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الصحف الإيطالية

لاغازيتا ديللو سبورت

ركزت الصحيفة على لقاءات الدوري الإيطالي، وكتبت عن مباراة ساسولو ضد يوفنتوس: ”أليغري يرد ويعتمد على دي ماريا“، و“يوفنتوس تحدي أغسطس“.

كما اهتمت بفوز روما على ساليرنيتانا 1-0 ولاتسيو على بولونيا 2-1، وكتبت: ”روما ولاتسيو: نحن هنا“.

الصحيفة اهتمت باشتباك توماس توخيل وأنطونيو كونتي أثناء تعادل تشيلسي وتوتنهام 2-2 في الدوري الإنجليزي الممتاز، وكتبت: ”توخيل – كونتي: يا له من قتال الدوري الإنجليزي الممتاز على حلبة“.

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