ترتيب الدوري الألماني.. بايرن ميونخ يتجاوز فولفسبورغ بثنائية موسيالا ومولر

حقق بايرن ميونخ حامل اللقب فوزه الثاني في مباراتين في دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم بتغلبه 2/0 على ضيفه فولفسبورغ بثنائية جمال موسيالا وتوماس مولر، اليوم الأحد.

وكان بايرن ميونخ، الذي رفع رصيده إلى 8 أهداف في أول مباراتين، فعالًا في الشوط الأول إذ شكل ساديو ماني ومولر وموسيالا خطورة على دفاع فولفسبورغ.

فوز في أليانتس أرينا 🔴👏 ♦️ #بايرن_فولفسبورج 2 : 0 ♦️ pic.twitter.com/Avyk9rzjJq — بايرن ميونخ (@FCBayernAr) August 14, 2022

وكاد ألفونسو ديفيز أن يهز شباك فريقه بايرن ميونخ بالخطأ عندما حاول إبعاد كرة بضربة رأس لترتد من القائم في الدقيقة الخامسة في بداية جيدة للفريق الضيف.

لكن ذلك لم يدم طويلًا، حيث فرض بايرن ميونخ هيمنته على المباراة، وأرسل سيرج غنابري تمريرة عرضية وضعها ماني في المرمى لكن حكم الفيديو المساعد ألغى الهدف بداعي التسلل على اللاعب السنغالي.

وأظهر موسيالا لاعب منتخب ألمانيا مهارة وقوة بدنية عندما حافظ على الكرة رغم تدخل اثنين من المدافعين وسددها بقوة من عند حدود منطقة الجزاء في الشباك في الدقيقة 33.



وأصبح موسيالا (19 عامًا) أول لاعب ألماني تحت 20 عامًا يحرز 14 هدفًا في الدوري.

وتراجع فولفسبورغ أمام هجمات بايرن ميونخ الذي عزز تفوقه عندما سدد جوشوا كيميش كرة على يسار الحارس لكن مولر، الذي خاض مباراته 417 في الدوري ليتقدم إلى المركز الرابع في قائمة الأكثر مشاركة مع بايرن ميونخ في المسابقة، لمسها لتغير اتجاهها إلى يمين الحارس كون كاستيلز قبل دقيقتين من الاستراحة.

ولم يشكل فولفسبورغ، الذي يقوده نيكو كوفاتش مدرب بايرن ميونخ السابق، خطورة واكتفى بتسديدة واحدة على المرمى طيلة المباراة حتى مع تراجع أداء بايرن ميونخ في الشوط الثاني.

وسجل ساديو ماني هدفًا آخر قبل ربع ساعة من النهاية لكن حكم الفيديو ألغاه بداعي التسلل على مولر.