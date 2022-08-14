صحف رياضية: "مانشستر يونايتد في القاع".. و"نيمار يُحلق مرة أخرى"

شكلت الهزيمة الكبيرة لمانشستر يونايتد أمام برينتفورد في الدوري الإنجليزي الممتاز، والتعادل السلبي لبرشلونة أمام رايو فاليكانو في بداية الدوري الإسباني، والفوز الكبير لباريس سان جيرمان في الدوري الفرنسي مع استمرار تألق البرازيلي نيمار، العناوين الأبرز للصحف الرياضية العالمية الصادرة صباح اليوم الأحد.

كما اهتمت الصحف بلقاء ألميريا وريال مدريد وبداية التشيلي ألكسيس سانشيز في الدوري الفرنسي رفقة أولمبيك مارسيليا، وفوز إنتر وميلان في بداية الدوري الإيطالي، وأخبار سوق الانتقالات.

ونستعرض معكم أبرز عناوين الصحف الرياضية العالمية:

الصحف الإسبانية

ماركا

ركزت الصحيفة على تعادل برشلونة سلبيا أمام رايو فاليكانو في أول لقاء للفريق في الدوري الإسباني، وكتبت: ”برشلونة الرافعات يخيب الآمال ويقع في الفخ في منزله أمام رايو فاليكانو“.

كما اهتمت الصحيفة بلقاء ألميريا وريال مدريد في الدوري الإسباني، وكتبت: ”الظهور في المشهد للبطل السوبر“.

سبورت

ركزت الصحيفة على تعادل برشلونة سلبيا أمام رايو فاليكانو في الدوري الإسباني، وكتبت: ”هذه فقط البداية“.

كما تحدثت الصحيفة عن تعادل إسبانيول أمام سيلتا فيغو 2-2، وكتبت: ”إسبانيول يحصل على تعادل متأخر أمام سيلتا فيغو“.

الصحيفة اهتمت بلقاء ألميريا وريال مدريد، وكتبت: ”ريال مدريد يبدأ أمام ألميريا“.

موندو ديبورتيفو

ركزت الصحيفة على تعادل برشلونة سلبيا أمام رايو فاليكانو في الدوري الإسباني، وكتبت: ”بداية مرة“.

الصحيفة تحدثت عن لقاء ألميريا وريال مدريد، وكتبت: ”البطل يبدأ حملة الدفاع عن لقبه“.

الصحيفة اهتمت بهزيمة مانشستر يونايتد أمام برينتفورد 4-0 في الدوري الإنجليزي الممتاز، وكتبت: ”مانشستر يونايتد مثير للسخرية أمام برينتفورد“.

آس

ركزت الصحيفة على تعادل برشلونة سلبيا أمام رايو فاليكانو في إطار الجولة الأولى من الدوري الإسباني، وكتبت: ”نتيجة عكسية“.

الصحيفة تحدثت عن أتلتيكو مدريد وسوق الانتقالات، وكتبت: ”فقط التعاقد مع صفقة واحدة“.

الصحيفة اهتمت بلقاء ألميريا وريال مدريد في الدوري الإسباني، وكتبت: ”بداية مع مداورة“.

الصحافة البريطانية

ذا صن

ركزت الصحيفة على هزيمة مانشستر يونايتد أمام برينتفورد 4-0 في الدوري الإنجليزي الممتاز وغضب المدرب الهولندي تين هاغ، وكتبت: ”تين هاغ وظيفة الزجاجات الخضراء“، و“تين هاغ يهاجم (القمامة) لاعبي مانشستر يونايتد الذين رموا خطته في سلة المهملات حيث تعرضوا للإذلال من قبل برينتفورد“.

كما اهتمت باهتمام نيوكاسل بلاعب تشيلسي كونور كالاغير، وكتبت: ”نيوكاسل يجري مفاوضات“.

تليغراف

تطرقت الصحيفة للحديث عن هزيمة مانشستر يونايتد أمام برينتفورد 4-0 في الدوري الإنجليزي الممتاز، وعنونت: ”اليونايتد في القاع“، نيفيل يقود حملة الانتقادات بعد تدمير الفريق من قبل برينتفود.

الصحف الفرنسية

ليكيب

ركزت الصحيفة على فوز باريس سان جيرمان على مونبيلييه 5-2 في الدوري الفرنسي وتألق البرازيلي نيمار، وكتبت: ”نيمار يحلق مرة أخرى“.

الصحيفة اهتمت بلقاء أولمبيك مارسيليا وستاد بريست في الدوري الفرنسي، وكتبت: ”سانشيز منتظر مثل ميسي“.

الصحف الإيطالية

لاغازيتا ديللو سبورت

ركزت الصحيفة على فوز ميلان على أودينيزي 4-2 وإنتر على ليتشي 2-1 في الجولة الأولى من الدوري الإيطالي، وكتبت: ”ها هم مرة أخرى“، و“بيلولي يسيطر وإنزاغي يفوز في الدقيقة 95“.

الصحيفة اهتمت بتطورات تعاقد يوفنتوس مع ممفيس ديباي، وكتبت: ”يوفنتوس – ديباي: الصورة النهائية“.