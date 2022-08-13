تصرف غريب من مبابي اعتراضا على زميله خلال مباراة باريس سان جيرمان ومونبلييه (فيديو)

أظهر كيليان مبابي، نجم باريس سان جيرمان، ردة فعل غريبة خلال مواجهة فريقه لنظيره مونبلييه، في اللقاء الذي يجمع الفريقين، مساء السبت، بالجولة الثانية للدوري الفرنسي.

وفي إحدى الهجمات التي كان ينطلق فيها مبابي دون كرة من منتصف الملعب أظهرت الكاميرات تركه اللعب وتوقف فجأة عن الركض بعدما تأخر زميله فيتينيا في منحه التمريرة ومررها في الجهة الأخرى، ليظهر مبابي غاضبا وتوقف وبدأ يشيح بيده لعدم رضاه عن ما فعله زميله.

تصرف غريب للغاية من كيليان مبابي الذي ترك اللعب وتوقف عن الركض بعدما تأخر فيتينيا في منحه التمريرة ومررها في الجهة الأخرى!#باريس_مونبيليه pic.twitter.com/lR2YpCmVE6 — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) August 13, 2022

وشارك مبابي لأول مرة هذا الموسم بعد غيابه عن مواجهة نانت في كأس السوبر؛ بسبب الإيقاف، ثم مباراة كليرمون في الدوري بسبب آلام عضلية.

وفي مستهل عودته، أهدر كيليان ركلة جزاء بعد مرور 23 دقيقة، تصدى لها أوملين، حارس مونبلييه.

وحصل العملاق الباريسي على ركلة جزاء أخرى، انبرى لها هذه المرة نيمار جونيور، مسددًا الركلة بنجاح ليسجل الهدف الثاني لفريقه، وكذلك هدفه الثاني في الدوري الفرنسي هذا الموسم.

كان باريس سان جيرمان قد تقدم بهدف سجله فالاي سامو مدافع مونبيلييه بالخطأ في مرماه بعد مرور 39 دقيقة.

كما سجل نيما الهدف الثالث في الدقيقة 51 من عمر المباراة.

ويحتل باريس سان جيرمان صدارة جدول ترتيب الدوري الفرنسي بعد اكتساح مضيفه كليرمون فوت في الجولة الأولى بخماسية نظيفة.

وعلى الجانب الآخر، فاز مونبلييه في الجولة الأولى على تروا بنتيجة 3-2 ليصبح بين 8 فرق بالمسابقة افتتحت موسمها الجديد بحصد الـ3 نقاط.