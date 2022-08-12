باريس سان جيرمان يتخلص من لاعبيه غير المرغوب فيهم بطريقة غريبة

استبعد كريستوف غالتييه المدير الفني الجديد لباريس سان جيرمان ولويس كامبوس المدير الرياضي، العديد من اللاعبين عقب العودة للتدريبات في الرابع من يوليو/تموز الماضي وفي حال عدم رحيل هؤلاء اللاعبين سيجد بطل فرنسا حلا فريدا للتخلص منهم.

واجتمع البرتغالي كامبوس مع هؤلاء اللاعبين ليخبرهم بعدم الاعتماد عليهم خلال الموسم الجديد، وأخبرهم، منذ اللحظة الأولى، أنهم لم يتناسبوا مع خطط بطل الدوري الفرنسي الحالي.

ميسي يقود باريس سان جيرمان لاكتساح كليرمون بخماسية https://t.co/fWGurZ72Tj pic.twitter.com/7Arjaj1OFl — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) August 6, 2022

وهذه المجموعة مكونة من أندير هيريرا ولايفن كورزاوا ويوليان دراكسلر ورافينيا، وانضم إلى هذه المجموعة مؤخرًا وتيلو كيرير والسنغالي إدريسا غاي غي والأرجنتيني ماورو إيكاردي.

وقالت صحيفة ”ليكيب“ الفرنسية إن هؤلاء اللاعبين يتدربون بشكل منفصل لمدة شهر ويلتزمون بشكل صارم بالإجراءات نفسها مثل الفريق الأول، ويجب أن يصلوا مبكرًا للتدريب وتناول الطعام معًا، وهي الخطة التي وضعها كامبوس منذ تعيينه مديرًا رياضيًا جديدًا للفريق في يوليو.

ووفقًا للصحيفة ذاتها، لا يستبعد باريس سان جيرمان في حال لم يجد طريقة لخروج هذه المجموعة من اللاعبين أن يكون هؤلاء اللاعبون جزءًا من الفريق الثاني المنافس حاليا في دوري الدرجة الخامسة الفرنسي.

مباراة باريس سان جيرمان ضد كليرمون.. ميسي يسجل هدفا من مقصية رائعة (فيديو) https://t.co/eUwYC2lplo pic.twitter.com/sq5dhPRJIW — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) August 6, 2022

ولا شك أن هذه عقوبة قاسية للغاية لسلسلة من اللاعبين الذين لعبوا العديد من مباريات دوري أبطال أوروبا، والذين يمكن رؤيتهم أسبوعيا في ملاعب غير مضيافة وبجودة أقل بكثير مما اعتادوا عليه.

وبين هذه المجموعة هيريرا وغاي غي فقط يتدربان بجدية وكثافة مفرطة؛ لأنهما لا يريدان مغادرة باريس. إذ يمتد عقد لاعب الوسط الإسباني هيريرا (32 عاما) حتى العام 2024، وعلى الرغم من أن كامبوس قد كرر بشكل جدي أنه ليس له مكان في الفريق الأول، إلا أنه لا يزال يأمل في حجز مكان في الفريق الأول وهذا أمر في الوقت الحالي يبدو مستحيلاً على المدى القصير.

وتعاقد بطل فرنسا مع لاعب الوسط الدولي البرتغالي ريناتو سانشيز من ليل لخمس سنوات، وكذلك المدافع متعدد الاستخدامات نوردي موكيلي لمدة خمس سنوات قادما من شبورت لايبزيغ، كما استعار المهاجم هوجو إكيتيكي من ستاد رانس على سبيل الإعارة مع حق الشراء.