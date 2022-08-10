تعديل موعد المباراة الافتتاحية لكأس العالم 2022

كشفت شبكة ”سكاي سبورتس“ أن الاتحاد الدولي لكرة القدم ”فيفا“ يتجه إلى تعديل موعد انطلاق النسخة المقبلة من كأس العالم قطر 2022.

وأشارت القناة، في تقريرها يوم الأربعاء، إلى أن مونديال قطر 2022 سوف ينطلق في 20 نوفمبر المقبل بدلاً من 21 من الشهر نفسه، بعدما قرر المنظمون تقديم المباراة الافتتاحية يوما واحدا.

وكان يفترض أن تقام المباراة الافتتاحية بين قطر والإكوادور 21 نوفمبر، لكنها لم تكن أولى مباريات ذلك اليوم.

وأوضحت التقارير، أن الاتحاد الدولي لكرة القدم ”فيفا“، والمنظمين القطريين وافقوا على التعديل.

The start date of the 2022 FIFA World Cup is set to be moved forward by one day to allow hosts Qatar to be involved in the first match https://t.co/A8crEd7P2I — Mirror Football (@MirrorFootball) August 10, 2022

وكان من المقرر أن يلعب منتخب السنغال مع هولندا يوم الإثنين، لتكون أولى مباريات النسخة الحالية على أن يقام حفل الافتتاح قبل مباراة قطر، ولكن بعد التعديل، سيلعب منتخب قطر أمام الإكوادور.

وتقام النسخة المقبلة من كأس العالم لأول مرة في بلد عربي، بالإضافة إلى إقامتها في فصل الشتاء بدلا من الصيف.

وتنتهي منافسات البطولة يوم 18 ديسمبر 2022، بالتزامن مع اليوم الوطني لدولة قطر.

يذكر أن هذه النسخة من كأس العالم هي الأخيرة بمشاركة 32 منتخبا، حيث سيتم زيادة عدد المنتخبات إلى 48 بداية من 2026.

وكان ”فيفا“، قد كشف مؤخرا عن مقرات إقامة معسكرات وتدريبات المنتخبات المشاركة في بطولة كأس العالم قطر 2022، التي ستنطلق يوم 21 نوفمبر وتختتم في 18 ديسمبر المقبلين.

وأكد الاتحاد الدولي لكرة القدم في بيانه، أن عملية اختيار المعسكرات للمنتخبات المشاركة في البطولة انطلقت في أكتوبر من العام 2019، بتنظيم 162 زيارة تفقدية لاختيار مقرات المنتخبات المشاركة في تصفيات كأس العالم 2022.

مجموعات كأس العالم قطر

وجاءت مجموعات كأس العالم قطر 2022، بعد اكتمالها بشكل نهائي كالتالي:

المجموعة الأولي: قطر – هولندا – السنغال – الإكوادور.

المجموعة الثانية: إنجلترا – أمريكا – إيران – ويلز.

المجموعة الثالثة: الأرجنتين – المكسيك – بولندا – السعودية.

المجموعة الرابعة: فرنسا – الدنمارك – تونس – أستراليا.

المجموعة الخامسة: إسبانيا – ألمانيا – اليابان – كوستاريكا.

المجموعة السادسة: بلجيكا – كرواتيا – المغرب – كندا.

المجموعة السابعة: البرازيل – سويسرا – صربيا – الكاميرون.

المجموعة الثامنة: البرتغال – أوروغواي – كوريا الجنوبية – غانا.