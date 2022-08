تعديل موعد المباراة الافتتاحية لكأس العالم 2022

كشفت شبكة ”سكاي سبورتس“ أن الاتحاد الدولي لكرة القدم ”فيفا“ يتجه إلى تعديل موعد انطلاق النسخة المقبلة من كأس العالم قطر 2022.

وأشارت القناة، في تقريرها يوم الأربعاء، إلى أن مونديال قطر 2022 سوف ينطلق في 20 نوفمبر المقبل بدلاً من 21 من الشهر نفسه، بعدما قرر المنظمون تقديم المباراة الافتتاحية يوما واحدا.

وكان يفترض أن تقام المباراة الافتتاحية بين قطر والإكوادور 21 نوفمبر، لكنها لم تكن أولى مباريات ذلك اليوم.

وأوضحت التقارير، أن الاتحاد الدولي لكرة القدم ”فيفا“، والمنظمين القطريين وافقوا على التعديل.

