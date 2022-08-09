حارس أرجنتيني يتصدى لركلة جزاء "بانينكا" برد فعل مذهل (فيديو)

حصل فريق كانتولاو على ركلة جزاء الدقيقة السادسة من الوقت المحتسب بدل الضائع لمباراته أمام سبورتنغ كريستال في بطولة الدوري في بيرو وكانت النتيجة تشير إلى تعادل الفريقين 2-2، ليقرر لاعب كانتولاو تنفيذ الركلة بطريقة بانينكا وكان رد فعل حارس المرمى مذهلا ليتصدى للركلة ويحظى بشهرة واسعة عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

ونفذ الحارس الأرجنتيني كريستيان ليموسين البالغ من العمر 30 عامًا تصديا مذهلا ليحافظ على النتيجة لفريقه، حيث كان رد فعله رائعا ليتصدى للركلة التي نفذها يوشيمار يوتين.

وفي مقابلة بعد المباراة قال ليموسين عن كيفية التصدي للركلة ”اليوم في وجود التكنولوجيا ، الحقيقة هي أنه لا يوجد الكثير من الأسرار، فكل شيء معروف، من الواضح أنك تبحث دائمًا قليلاً وهناك توقع وتوقع، لأنه لا يوجد شيء يضمن لك التصدي لركلة جزاء أو الفوز بالمباراة، أعتقد أن لدينا الكثير من المعلومات وبناءً على ذلك يعتمد أيضًا على التوقع في وقت كل واحد.

No sé vosotros, pero es la mejor parada que he visto a un penalti tirado a lo Panenka🚀🚀🚀 📽️@GOLPERUoficial pic.twitter.com/HmAY2uixCu — Manu Heredia (@ManuHeredia21) August 8, 2022

”من الواضح، في كل ركلة جزاء ، هناك عامل نفسي، لقد أنقذت ركلات الجزاء بالحركة أو الوقوف دون حراك، وهذا يعتمد أيضًا على ملف كل لاعب سينفذ الركلات، لذا كما أخبرتك من قبل، مع التكنولوجيا الموجودة، كل واحد يعرف بالفعل كيف يسدد، والنصف الآخر هو توقع كل واحد، ما حاولت تنفيذه في تلك اللحظة هو التركيز على إنقاذ ركلة الجزاء، والقيام بكل ما في وسعي“.

وعن التصدي لهذه الركلة تحديدا قال لموقع infobae.com/america/peru : ”كنت أعلم أن تنفيذ الركلة استغرق وقتًا أطول قليلاً ، ولا أعتقد أن يوتين سيصاب بالتوتر لأنه لاعب دولي، لكننا جميعًا نقع أحيانًا في الشكوك. كان أحد الاحتمالات أنه يمكن أن يسددها بقوة، كان هذا هو توقعي وحاولت التحرك، للبقاء في منطقة وسط حيث يمكنني الوصول إلى كلا الجانبين.

”لذلك تمكنت من إنقاذ ركلة الجزاء. أريد أيضًا أن أسلط الضوء على أداء زميلي خوسيه راميريز الذي منع الكرة من دخول المرمى أو تتسبب في احتساب ركلة جزاء أخرى. كما أن اللاعبين الذين قفزوا برأسهم أولاً للحصول على الكرة، هذا أمر ذو قيمة عالية“.