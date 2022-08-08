مجموعة "سيتي غروب" تقترب من الإعلان عن صفقة شراء فريق باهيا البرازيلي

ذكرت تقارير إعلامية أن مجموعة سيتي لكرة القدم ستعلن الاستحواذ على نادي باهيا البرازيلي بنسبة 90%، بعد موافقة أعضاء النادي على الصفقة التي ستكلف حوالي 131 مليون يورو.

وكانت المجموعة قد اتفقت في نيسان/أبريل الماضي على الصفقة مع إدارة النادي، وكان ينقصها تصويت الأعضاء لتصبح رسمية وهو ما تم بالفعل، وسيتم الإعلان عن انضمام نادي باهيا لمجموعة سيتي لكرة القدم يوم 20 آب/أغسطس المقبل.

وبحسب الاتفاق، تستحوذ مجموعة سيتي لكرة القدم على 90% من نادي باهيا وتبقى 10% في ملكية الجمعية الرياضية لباهيا، كما تخطط المجموعة لدفع ديون النادي البالغة 56 مليون يورو على أقساط.

ومثلما حصل مع جيرونا الإسباني سيحافظ نادي باهيا على اسمه وشعاره وسيواصل رئيسه الحالي، جيلهيرم بيلينتاني مهامه في رئاسة النادي دون تغيير.

وسيحصل الوكيل باولو بيتومبيرا، الوسيط في المفاوضات، على 6 % من إجمالي البيع على شكل عمولة حوالي 42 مليون ريال (ما يقرب من 8 ملايين يورو)، ويتحمل الملاك الجدد هذه العمولة.

كما سيقوم الملاك الجدد بتقييم الموظفين الحاليين والمديرين التقنيين والمدربين واللاعبين ويتخذون التدابير اللازمة وفق أهداف وطموحات الفترة المقبلة.

وتملك مجموعة سيتي لكرة القدم أندية مانشستر سيتي ونيويورك سيتي وجيرونا الإسباني وباليرمو الإيطالي وتورا الفرنسي وموباي الهندي وشوانغ الصيني ومونتيفيديو الأوروغوياني وميلبورن سيتي الأسترالي.

وسيكون نادي باهيا البرازيلي هو النادي رقم 12 في المجموعة والثاني في أمريكا الجنوبية، وتأسس النادي في 1931 ويوجد مقره في مدينة باهيا ويلعب حاليا في دوري الدرجة الثانية البرازيلي، حيث يحتل المركز الثالث وهو مرشح للصعود لدوري الدرجة الأولى.

وسبق للنادي البرازيلي أن توج بلقب الدوري البرازيلي مرتين في 1959 و1988 وفاز ببطولة منطقة باهيا 49 مرة.

كما أفرز النادي عدة نجوم بارزين كالظهير الأيمن داني ألفيس أكثر لاعب تتويجا بالألقاب في التاريخ وجونينهو ورينالدو.