جيرارد روميرو: هناك شائعات بوجود عملية انتقال في سوق الانتقالات بين ثلاثة أندية

كشف الصحفي الإسباني الشهير، جيرارد روميرو، عن وجود تسريبات بين وكلاء اللاعبين تتحدث عن 3 عمليات بيع لاعبين في سوق الانتقالات الحالي بين 3 أندية.

وقال روميرو، يوم الأحد: ”هناك شائعات بأنه قد تكون هناك عملية انتقال في سوق الانتقالات بين ثلاثة أندية، فرينكي دي يونغ إلى باريس سان جيرمان، وماركو فيراتي إلى مانشستر سيتي، وبرناردو سيلفا إلى برشلونة“.

وكان دي يونغ هدفا لفريق مانشستر يونايتد طوال الفترة الماضية، حيث سعى برشلونة لإقناعه بالرحيل من أجل التخلص من راتبه المرتفع، لكن اللاعب رفض الأمر لعدم مشاركة يونايتد في دوري أبطال أوروبا.

وتؤكد إدارة برشلونة عدم وجود أي مشكلة رياضية مع دي يونغ، وأن الأزمة مالية فقط، لأن البارسا لا يستطيع دفع راتب اللاعب، لذلك يجب تخفيضه أو رحيل الهولندي، حيث يبدو الحل الأقرب حاليا هو رحيله لباريس سان جيرمان.

بينما ارتبط اسم سيلفا بالانضمام إلى برشلونة خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، ولكن يبدو أن هناك منافسة للنادي الكتالوني على ضم لاعب وسط بطل الدوري الإنجليزي.

وكانت صحيفة ”Le10Sport“ الفرنسية، أكدت أن باريس سان جيرمان يريد برناردو سيلفا، خاصة أن صاحب الـ27 عامًا جاهز لمغادرة مانشستر سيتي بعد 5 سنوات في الدوري الإنجليزي الممتاز.

بينما أشار روميرو إلى أن غالتييه مدرب سان جيرمان، يسعى للتخلص من ماركو فيراتي في الموسم الحالي.

وكان نجم خط وسط باريس سان جيرمان الدولي الإيطالي ماركو فيراتي، حقق إنجازا تاريخيا، بعد مشاركته ضد كليرمون، في الجولة الأولى من الدوري الفرنسي.

وأصبح ماركو فيراتي ثاني أكثر لاعب خوضًا للمباريات في تاريخ باريس سان جيرمان بـ380 مباراة، معادلًا بذلك المدافع الفرنسي السابق سيلفان أرماند.

ويعد المدافع الفرنسي السابق جون مارك بيلورجي أكثر من خاض مباريات في تاريخ النادي الباريسي بـ435 مباراة رسمية.

ويخوض فيراتي موسمه العاشر في الدوري الفرنسي مع نادي العاصمة.