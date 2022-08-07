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رياضة

صحف رياضية: "التحدي الثلاثي لكريم بنزيما".. و"ميسي المذهل"
تاريخ النشر: 07 أغسطس 2022 6:36 GMT
تاريخ التحديث: 07 أغسطس 2022 7:20 GMT

صحف رياضية: "التحدي الثلاثي لكريم بنزيما".. و"ميسي المذهل"

شكل تعادل ليفربول أمام فولهام، وفوز تشيلسي على إيفرتون في الدوري الإنجليزي الممتاز، وفوز باريس سان جيرمان الكبير على كليمون فوت في الدوري الفرنسي، ولقاء برشلونة

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المصدر: نورالدين ميفراني - إرم نيوز

شكل تعادل ليفربول أمام فولهام، وفوز تشيلسي على إيفرتون في الدوري الإنجليزي الممتاز، وفوز باريس سان جيرمان الكبير على كليمون فوت في الدوري الفرنسي، ولقاء برشلونة وبوماس في كأس خوان غامبر، وتحديات كريم بنزيما في كأس السوبر الأوروبي، العناوين الأبرز للصحف الرياضية العالمية الصادرة، صباح اليوم الأحد.

كما اهتمت الصحف بسوق انتقالات برشلونة، وراتب فيل فودين الجديد، ومستقبل ريال مدريد الآمن بسبب اللاعبين الشباب، ونتائج اللقاءات الودية، ونقل مباراة يوفنتوس ضد أتلتيكو مدريد لتورينو بسبب أحداث غزة.

ونستعرض معكم أبرز عناوين الصحف الرياضية العالمية:

الصحف الإسبانية

ماركا

ركزت الصحيفة على الفرنسي كريم بنزيما، مهاجم ريال مدريد، ولقاء السوبر الأوروبي أمام فرانكفورت، وكتبت: ”التحدي الثلاثي“، و“كريم بنزيما يرغب في تجاوز أهداف راؤول غوانزاليس ومعادلة ألقاب خينتو وحمل أول كأس كقائد لريال مدريد“.

الصحيفة اهتمت بنتائج اللقاءات الودية للأندية الإسبانية، واللقاء الودي بين يوفنتوس وأتلتيكو مدريد، وكتبت: ”سيلعب في تورينو بعد الأحداث في إسرائيل“.

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سبورت

ركزت الصحيفة على لقاء برشلونة وبوماس أونام المكسيكي في إطار كأس خوان غامبر، وكتبت: ”غامبر الحماسة“.

الصحيفة اهتمت بأخبار برشلونة، وكتبت: ”برشلونة يتفاوض مع مانشستر سيتي بشأن برناردو سيلفا“، و“فريق سيدات برشلونة يبدأ بفوز ساحق على ليريا 10-0″، و“توماس توخيل يعترف برغبة ماركوس ألونسو بالرحيل عن تشيلسي“.

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موندو ديبورتيفو

ركزت الصحيفة على اقتراب برشلونة من حسم صفقة ماركوس ألونسو من تشيلسي، وكتبت: ”ماركوس ألونسو: نعم“.

كما اهتمت الصحيفة بلقاء برشلونة وبوماس المكسيكي على كأس خوان غامبر، وكتبت: ”الكل إلى غامبر“.

الصحيفة اهتمت بفوز باريس سان جيرمان على كليمون فوت 5-0 في الدوري الفرنسي، وكتبت: ”عرض من ميسي مع هدفين أمام كليمون“.

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آس

ركزت الصحيفة على ريال مدريد واللاعبين الشباب في صفوفه الذين يضمنون المستقبل للفريق، وكتبت: ”ريال مدريد: المستقبل آمن“.

الصحيفة اهتمت بلقاء برشلونة وبوماس أونام المكسيكي في إطار كأس خوان غامبر، وكتبت: ”نشوة كأس غامبر.. كوندي يبدأ أمام بوماس“.

الصحيفة اهتمت باللقاء الودي بين يوفنتوس وأتلتيكو مدريد، وكتبت: ”سيلعب في تورينو بسبب التوتر في غزة“.

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الصحافة البريطانية

ذا صن

ركزت الصحيفة على تعادل ليفربول وفولهام 2-2 في افتتاح لقاءات الفريق في الدوري الإنجليزي الممتاز، وشكوى يورغن كلوب من عشب الملعب، وكتبت: ”ألم في العشب“، و“رفع كلوب شكواه لمستوى آخر من خلال ادعائه أن أرضية ملعب فولهام كانت جافة إثر خسارة ليفربول نقطتين بالتعادل 2-2“.

كما اهتمت الصحيفة بفوز تشيلسي على إيفرتون 1-0، وكتبت: ”البطل جورجينيو“.

الصحيفة اهتمت بفيل فودين نجم مانشستر سيتي، وكتبت: ”فودين نحو 6 ملايين جنيه إسترليني صافية“.

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الصحف الفرنسية

ليكيب

ركزت الصحيفة على فوز باريس سان جيرمان على كليمون فوت 5- 0 في أول لقاءات الفريق في الدوري الفرنسي، وكتبت: ”حفل في الافتتاح“، ”باريس يصنع الحدث في أول مباراة بالدوري مع ثنائي نيمار-ميسي المذهل“.

كما اهتمت الصحيفة بلقاء أولمبيك مارسيليا وستاد ريمس، وكتبت: ”الأعصاب على حافة الهاوية“.

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