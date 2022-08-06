ميسي يقود باريس سان جيرمان لاكتساح كليرمون بخماسية

سجل ليونيل ميسي هدفا مذهلا ليستهل باريس سان جيرمان حملة الدفاع عن لقب دوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم بفوز كبير 5-صفر على مضيفه كليرمون، اليوم السبت.

وهز ميسي الشباك مرتين، وأضاف نيمار وأشرف حكيمي وماركينيوس ثلاثة أهداف أخرى، حيث واصل باريس سان جيرمان بدايته القوية بعد الفوز 4-صفر على نانت في كأس السوبر الفرنسية الأسبوع الماضي.

واحتاج الفريق الضيف إلى تسع دقائق ليفتتح التسجيل عندما مرر ميسي الكرة إلى نيمار الذي سددها في الشباك.

وعزز حكيمي من تقدم باريس سان جيرمان في منتصف الشوط الأول بعد هجمة مرتدة سريعة، قبل أن يحول ماركينيوس تمريرة نيمار من ركلة حرة بضربة رأس في المرمى.

وصنع نيمار الهدف الرابع لميسي، قبل أن يختتم قائد الأرجنتين الأهداف بشكل مذهل حيث استلم تمريرة لياندرو باريديس بصدره ثم سددها خلفية.

ميسي يضيف الهدف الرابع للفريق الباريسي والأول له لهذا الموسم في الدوري الفرنسي 🇫🇷#الدوري_الفرنسي #كليرمون_سان_جيرمان pic.twitter.com/8wO07tfuh5 — beIN SPORTS (@beINSPORTS) August 6, 2022

وفي وقت سابق من اليوم، فاز موناكو 2-1 على مضيفه ستراسبورج بعد إلغاء حكم الفيديو هدف التعادل لصاحب الأرض في اللحظات الأخيرة.

وتقدم موناكو، الذي يحل ضيفا على أيندهوفن في تصفيات دوري أبطال أوروبا يوم الثلاثاء، بهدفي كربين دياتا وسفيان ديوب قبل أن يقلص حبيب ديالو الفارق لستراسبورج في الدقيقة 65.

وسجل ديوب هدفا آخر في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدل الضائع، لكن حكم الفيديو ألغاه بداعي التسلل على ألكسندر دجيكو الذي كان مرر الكرة إلى زميله.